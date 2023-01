Der Obst- und Gartenbauverein Windach besteht seit 90 Jahren

1933 wurde der Obst- und Gartenbauverein Windach gegründet. Damals ging es vor allem um den Obstbau. Demnächst steht wieder ein Wechsel an der Spitze an.

90 Jahre alt geworden ist jetzt der Obst- und Gartenbauverein Windach. Er wurde am 15. Januar 1933 gegründet, als sich auf Anregung von Pfarrer Max Mayr 22 Personen im Gasthaus Schreyegg versammelten, um den „Obstbauverein Unterwindach mit Oberwindach“ zu gründen. Sie wählten Pfarrer Mayr auch zum Vorsitzenden, den Gutsbesitzer Johann Lindenmüller zu seinem Vertreter, den Wagnermeister Ulrich Schreiber zum Schriftführer und Kassenwart sowie den Schmiedemeister Josef Loy und die Landwirte Simon Schmid und Florian Winterholler zu Beisitzern. Wie der damalige Vereinsname zum Ausdruck brachte, ging es den Vereinsgründern vor allem um die Kultur von Obstbäumen, heute ist das Aufgabenspektrum des Vereins breiter angelegt.

Der Mitgliedsbeitrag wurde bei der Gründung auf eine Reichsmark festgesetzt. Acht Wochen nach der Vereinsgründung wurden die Obstbäume in Windach gezählt: Nach dieser Bestandsaufnahme gab es 1010 Apfelbäume, 292 Birnbäume, 384 Zwetschgen- und Pflaumenbäume, sieben Süßkirschen und 21 Sauerkirschen sowie 13 Walnussbäume. Ende 1933 wurden 40 Vereinsmitglieder gezählt und Heinrich Held zum Baumwart bestimmt. Für den Obstbau wurden Einkaufsaktionen für Bäume und Pflanzenschutzmittel, insbesondere Kupferkalk und Arsen, organisiert. Wie viele andere Vereine und Organisationen wurde der Verein 1936 „gleichgeschaltet“ und in den Reichsnährstand eingegliedert.

1947 wurde der Obst- und Gartenbauverein Windach wiedergegründet

Am 27. Februar 1947 fand auf Initiative des Landrats Dr. Otto Gerbl die „Wiedererrichtung“ des Vereins während einer Gemeinderatssitzung statt. Der Gemeinderat wählte Ulrich Schreiber zum Vorsitzenden, Felix Loy zum Zweiten Vorsitzenden, Ulrich Winterholler zum Kassenwart sowie Florian Winterholler und Simon Schmid zu Beisitzern. Der Kassenstand wurde mit drei Reichsmark und 70 Pfennigen angegeben.

Schnittkurse gehören seit jeher zum Programm beim Obst- und Gartenbauverein Windach. Das Foto zeigt einen Obstbaumschnittkurs mit Karl Freisleder um das Jahr 1970. Foto: Karl Freisleder

Als weitere Vorsitzende seither sind dokumentiert: 1959 Florian Winterholler, 1972 Ulrich Winterholler, 1987 Karl Freisleder und seit 2003 amtieren Dr. Christoph Köhl und Doris Kreitner als Vorstand, die aktuell unterstützt werden von Schriftführerin Jo-Ann Meding, Kassenwart Daniel Russel sowie Thea Beinhofer, Rudolf Frommknecht, Renate Kirchmann, Annette Mewes, Regina Wasmer und Felix Niedermeier.

Die Pflege des Ortsbilds und Weiterbildung sind wichtige Aufgaben

Die Schwerpunkte des Vereins haben sich mit den Jahren deutlich verschoben. Stand zum Gründungszeitpunkt bis in die Nachkriegszeit die Obstversorgung der Bevölkerung im Vordergrund, traten mit der Zeit die Gartengestaltung, Natur- und Umweltschutz sowie das Ortsbild als Aufgaben hinzu. Seit bald 40 Jahren werden das Windachufer an der Hechenwanger Straße und die Rosenbeete am Von-Pfetten-Füll-Platz und in der Münchener Straße gepflegt, bei der Dorferneuerung wurde mitgewirkt. Im Herbst verwandelt die Pressmannschaft den Überschuss an Äpfeln in Apfelsaft.

Alljährlich im Herbst presst der Ost- und Gartenbauverein Windach Äpfel zu Saft, das Foto wurde 2014 aufgenommen. Foto: Leonard Zeisel

Zahlreiche Mitglieder haben ihren Gartenpfleger-Grundkurs beim Kreisverband erfolgreich absolviert und nehmen die Aufbaukurse auf Bezirks- und Landesebene in Anspruch. Regelmäßig finden Schnittkurse für Obstbäume und Ziersträucher statt. Verschiedene Geräte können beim Verein ausgeliehen werden. Wie überall hat in den letzten beiden Jahren aufgrund von Corona die Geselligkeit mit Ausflügen und Gartenbesichtigungen stark gelitten.

Demnächst steht bei dem Verein wieder ein personeller Wechsel an. Bei der für den 27. April geplanten Jahresversammlung mit Neuwahl des Vorstands wird Vorsitzender Christoph Köhl nicht erneut für dieses Amt kandidieren. „Nach 20 Jahren muss frischer Wind in den Vorstand einziehen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins abschließend. (AZ)