Windach

13:00 Uhr

Die Gemeinde Windach hat weiter ein dickes Finanzpolster

Plus In etlichen Gemeinden wachsen die finanziellen Sorgen. In Windach ist davon nichts zu spüren. Das ist auf den Bürgerversammlungen deutlich geworden.

Von Nicole Burk

Mit jeweils rund 40 Besuchern in Hechenwang, Windach und Schöffelding waren die Bürgerversammlungen in der Gemeinde Windach mäßig besucht. Rathauschef Richard Michl nannte Zahlen und Fakten zu den Ortsteilen. Corona sei zwar überstanden, der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise folgten aber unmittelbar danach. Dennoch sei "die Gemeinschaft Windach trotz der stürmischen See auf gutem Kurs“, zeigte sich der Bürgermeister zuversichtlich. Erleichtert wird dies auch aufgrund der finanziellen Lage: Mit einem Kontostand von rund 20 Millionen Euro zum Jahresbeginn stehen die Finanzen der Gemeinde auf einem soliden Fundament. Aber die Gemeinde hat auch zahlreiche Aufgaben zu erledigen, wie der Bericht des Bürgermeisters deutlich machte.

Weiter legte Michl aktuelle Zahlen zu Einwohnern (3857), Geburten (33) und Sterbefällen (27) vor. Er benannte die Pflichtaufgaben der Gemeinde, darunter fällt die Betreuung von derzeit 159 Kindern in den drei gemeindlichen Kindergärten. Aktuell gibt es zwei Krippengruppen, der Bedarf steige. "Wir müssen uns schon mal Gedanken machen, wo wir zusätzliche Betreuungskräfte finden“, sagte er. Der Anbau eines Essensraums beim Kindergarten "Maria am Wege“ sei außerdem notwendig. Die Genehmigung sei bereits erteilt und die Ausschreibung erfolgt. Die Kosten liegen bei etwa 350.000 Euro.

