Die Eigentümer der Windacher Klinik regeln die Nachfolge. Das Unternehmen wird an einen Berliner Klinikverbund verkauft.

Die Psychosomatische Klinik in Windach ist verkauft worden. Sie wurde jetzt zusammen mit der Tagesklinik Westend in München von der Oberberg Gruppe, einem in Berlin ansässigen Verbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland, erworben. Das ist jetzt mitgeteilt worden.

„Die Klinik Windach und die Oberberg Gruppe passen fachlich und kulturell sehr gut zusammen. Gemeinsam setzen wir auf das Zusammenwirken von Menschlichkeit, Verbundenheit und Evidenz“, wird Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Matthias J. Müller, CEO und medizinischer Geschäftsführer der Oberberg Gruppe in der Mitteilung zitiert. Ilmarin B. Schietzel, Geschäftsführer Finanzen, CFO und COO, wertet den Zusammenschluss als einen weiteren Schritt in der erfolgreichen Wachstumsstrategie der Oberberg Gruppe: „Mit Kliniken vom Norden bis zum Süden Deutschlands bieten wir unseren Patientinnen und Patienten ein beispielloses Netzwerk an exzellenten Fachärztinnen und -ärzten und eine große Breite erfolgreicher Therapieansätze.“#

Seit 1976 wurden in Windach bislang über 58.000 Patienten behandelt

Die Klinik Windach wurde 1976 als erste verhaltenstherapeutisch orientierte psychosomatische Klinik Kontinentaleuropas von der Familie Suiter gegründet. Sie ist mit 177 stationären Betten in Windach und 50 tagesklinischen Plätzen in München in den bayerischen Krankenhausplan eingebunden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandeln alle Formen psychischer Erkrankungen wie Angststörungen, Zwangsstörungen, Psychogene Schmerzsyndrome, Depressionen, Posttraumatische Belastungsstörungen und Persönlichkeitsstörungen. Seit Klinikeröffnung konnten bis Ende 2020 über 58.000 gesetzlich und privat versicherte Patientinnen und Patienten aus Bayern und dem gesamten deutschsprachigen Raum behandelt werden.

Die Wettbewerbsbehörden müssen dem Verkauf der Klinik noch zustimmen

Die bisherige Eigentümerfamilie Suiter regelt durch den Verkauf an die Oberberg Gruppe ihre Nachfolge. Geschäftsführer Tono Suiter betont: „In der fachlich hervorragend positionierten Oberberg Gruppe profitieren alle Kliniken von den umfangreichen Verbundleistungen. Als Familiengesellschafter freuen wir uns, die Klinik Windach samt ihrer Tagesklinik Westend und dem MVZ Psychotherapie Westend im Sinne unserer Patientinnen und Patienten sowie der über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Verbund der Gruppe anzugliedern.“

Der Zusammenschluss steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. (lt)