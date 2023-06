Windach

Wie könnten besondere Wohnformen in Windach aussehen?

Dieses rund 1800 Quadratmeter große Wiesengrundstück an der Ecke Schützen-/Münchner Straße könnte ein Bauplatz für ein genossenschaftliches Wohnprojekt in Windach sein.

Plus Die Gemeinde Windach möchte auf einem von ihr gekauften Grundstück seniorengerechtes Wohnen ermöglichen. Eine Genossenschaft stellt dazu ihre Überlegungen an.

Mit dem Erwerb eines knapp 1800 Quadratmeter großen Grundstücks in Unterwindach an der Münchener Straße kurz vor der Abzweigung in die Schützenstraße möchte die Gemeinde Windach Möglichkeiten für seniorengerechtes Wohnen schaffen. Wie genau das aussehen soll, sei zwar noch nicht final entschieden, allerdings möchte man "einen Weg dahin finden", sagte Bürgermeister Richard Michl ( Freie Wähler) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Eine Möglichkeit sieht er zusammen mit der Maro-Genossenschaft, die sich für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen einsetzt und vor etlichen Jahren auch das Mehrgenerationen-Wohnen in Windach am Alten Pfarrhof umgesetzt hat.

Martin Okrslar von der Maro-Genossenschaft stellte das Konzept zum seniorengerechten Wohnen vor. "Zu unseren beiden Schwerpunkten gehören das nachbarschaftliche Miteinander im Mehrgenerationen-Wohnprojekt sowie die Demenz- und Pflegewohngemeinschaften", begann er seinen Vortrag. Denn das Thema Demenz gehöre zu den größten Herausforderungen der immer älter werdenden Gesellschaft. Die ambulant betreuten Demenz-Wohngemeinschaften böten die Lösung zwischen häuslicher Betreuung und stationärem Pflegeheim. Sie seien auf maximal zehn Bewohner ausgerichtet und ermöglichten diesen einen möglichst normalen Alltag in Würde. Ziel sei es, die Selbstbestimmung der Demenz-Erkrankten zu stärken. Angehörige könnten sich aktiv einbringen und im Angehörigengremium die Entwicklung der gesamten Wohngemeinschaft mitbestimmen (zum Beispiel: Pflegedienst, Speisepläne, Einrichtung).

