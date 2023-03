Photovoltaik: Gemeinde Windach geht auf Investoren zu

Auch der Gemeinde Windach ist die Erzeugung von Solarstrom wichtig. Deshalb wird ein Grundsatzbeschluss zur Photovoltaik geändert.

Im September 2020 fasste der Windacher Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zur Nutzung von erneuerbaren Energien. Darin heißt es: "Zukünftige Bauleitplanungen für erneuerbare Energien werden nur eingeleitet, wenn ausschließlich die Gemeinde Windach Vorhabensträger ist. Dadurch soll verhindert werden, dass gewerbliche Investoren im Bereich Photovoltaikanlagen, Wasserkraftanlagen und Geothermie im Gemeindebereich tätig werden." Das gilt so nun nicht mehr, wie jetzt der Gemeinderat beschlossen hat.

Aufgrund einer Empfehlung des Umweltausschusses strich der Gemeinderat nun das Wort "ausschließlich" in der Formulierung. Auslöser der Diskussion im Umweltausschuss war die Anfrage eines Landwirts zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Hechenwang. Der Antragsteller beabsichtigt, eine Anlage mit einer Gesamtleistung von knapp 1000 kWp mit einem Stromspeicher mit einer Kapazität von rund 10.000 bis 15.000 Kilowattstunden zu errichten. Bürgermeister Richard Michl (Freie Wähler) sagte im Ausschuss, dass für die Energiewende erneuerbare Energien unabdingbar seien, und regte eine Änderung des Beschlusses an, die mehr Flexibilität für Privatinvestoren bringen könnte. Die Gemeinderatsmitglieder legten sich in der jüngsten Sitzung auf folgenden Wortlaut fest: "Zukünftige Bauleitplanungen für erneuerbare Energien werden eingeleitet, wenn die Gemeinde Windach Vorhabenträger ist. Dies betrifft insbesondere Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie, Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen und Geothermie im Gemeindebereich."

Photovoltaik: Der Antrag des Landwirts wird abgelehnt

Der Antrag des Landwirts wurde mangels Einbeziehung der Gemeinde und dadurch wegen Verstoßes gegen den Grundsatzbeschluss abgelehnt. "Er muss einen neuen Antrag stellen mit der Prämisse, dass die Gemeinde in irgendeiner Form daran beteiligt wird", erklärte Bürgermeister Michl. "Die Gemeinde muss auf jeden Fall mit im Boot sein."

