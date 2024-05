Polizei sucht Zeugen für Falschfahrer auf der A96 bei Windach

Am Samstagnachmittag melden mehrere Anrufer einen Falschfahrer auf der A96 zwischen Landsberg und Windach. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag gingen gegen 15.15 Uhr mehrere Anrufe bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bezüglich eines Falschfahrers auf der A96 in Richtung München ein, informiert die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck. Demnach fuhr eine ältere Person in einem roten Kleinwagen mit Landsberger Kennzeichen auf Höhe von Windach auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung. Einer weiteren Mitteilung zufolge stand der Pkw kurzzeitig quer auf dem Standstreifen. Ob es hierbei zu einem Wendemanöver seitens des Falschfahrers kam, ist unbekannt.

Polizei aus Fürstenfeldbruck und Landsberg trifft Geisterfahrer nicht an

Eingesetzte Streifen der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck und der Polizeiinspektion Landsberg trafen den Autofahrer aber nicht mehr an, sodass gegen 15.45 Uhr Entwarnung gegeben werden konnte. Eine Kontrolle beim nahegelegenen Autobahnparkplatz blieb ohne Erfolg. Es ist nicht bekannt, an welcher Anschlussstelle der Falschfahrer auf die A96 aufgefahren ist und diese möglicherweise wieder verlassen hat. Zudem liegen bislang laut Polizei keine Erkenntnisse zu konkreten Gefährdungssituationen vor.

Verkehrsteilnehmende, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden und Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der VPI Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 089/89118-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

