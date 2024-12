Veto der Bundeswehr gegen Windräder in Windach

In Windach wird die Energiewende vorangetrieben: Neben dem Ausbau von PV-Anlagen und der Planung von Nahwärmenetzen in Hechenwang und Oberwindach, will die Gemeinde auch Windenergie nutzen. Auf die Voranfrage des Windkümmerers Manuel Knecht von der Energieagentur Ebersberg München im September 2023 hinsichtlich geeigneter Standorte an zwei Stellen im Gemeindegebiet, erfolgte erst im November diesen Jahres eine Absage.

