Was passiert, wenn die Windach wärmer wird

Plus Der Klimawandel macht sich auch bei Gewässern wie der Windach und dem Ammersee bemerkbar. Ein Fachmann stellt die Situation und die Prognosen vor.

Steigende Temperaturen, Hitze und Trockenheit setzen nicht nur den Meeren, sondern auch den Süßgewässern empfindlich zu. Welche Auswirkungen der Klimawandel auf unsere Seen und Fließgewässer hat und welche Anpassungen hilfreich sind - darüber referierte Dr. Stefan Ossyssek vom Bund Naturschutz im Gasthof Saxenhammer in Hechenwang.

Der Experte für Arten- und Biotopschutz war einer Einladung des Arbeitskreises Nachhaltiges Windach gefolgt. Er gab einen Überblick über den Einfluss der Wassertemperatur auf die Gesamtökologie und die daraus resultierenden Folgen für Seen und Bäche. Dabei informierte er am Beispiel der Windach über wirkungsvolle Anpassungsmaßnahmen.