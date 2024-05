Was Windach mit dem Kaiserreich Brasilien verbindet

Wo ein Schloss ist, ist Adel nicht weit: Ein früherer Schlossverwalter in Windach stammte vom ersten brasilianischen Kaiser ab.

Was hat die Tochter eines brasilianischen Kaisers mit Windach zu tun? Auch darauf haben die Windacher Geschichtsforscher Gerhard Heininger und Manfred Stagl eine Antwort. Anlass für diese Fragestellung ist der 200. Geburtstag ebendieser Tochter, der Herzogin von Goiás.

In Brasilien gab es von 1822 bis 1889 ein Kaiserreich. In dieser Zeit herrschten zwei Kaiser: Zum einen Dom Pedro I. (1798-1834), der neun Jahre lang (1822 bis 1831) Kaiser war. Zum anderen sein Sohn Dom Pedro II. (1825-1891), der es immerhin auf 58 Jahre als Kaiser brachte, von 1831 bis zum Ende der Kaiserzeit 1889.

Die uneheliche Kaisertochter wurde mit zwei Jahren zur Herzogin erhoben

Dom Pedro I. hatte mehrere Kinder aus ehelichen und auch außerehelichen Beziehungen. Neben seinem ehelichen Sohn, dem zweiten Kaiser, hatte er aus einer Beziehung mit seiner Geliebten Domitilia de Castro eine Tochter: Isabella Maria. Diese wurde von ihm als legitim anerkannt und im Alter von zwei Jahren zur Herzogin von Goiás (duquesa de goiás) ernannt. Isabella Marias Geburtstag war der 23. Mai 1824, also vor 200 Jahren. Goiás ist ein Bundesstaat im mittleren Westen Brasiliens.

In den 1840er-Jahren bereiste der sächsisch-coburgisch-gothaische Kammerherr Ernst Fischler Graf von Treuberg (1810-1867) Brasilien und lernte dort Isabella Maria kennen. Am 17. April 1843 heirateten sie. Das Paar siedelte nach Deutschland auf das niedersächsische Gut Holzen über.

Ein Kammerherr aus Sachsen-Coburg-Gotha heiratete die Kaisertochter aus Brasilien

Aus der Ehe gingen mehrere Kinder hervor, darunter der 1855 in Holzen geborene Sohn Franz Xaver Joseph-Maria Fischler Graf von Treuberg. Er wurde Gutsbesitzer in Murnau. Nach dem Tod ihres Mannes zog Isabella Maria zu ihrem Sohn nach Murnau, wo sie am 3. November 1898 im Alter von 74 Jahren starb.

Franz Xaver Fischler Graf von Treuberg war in erster Ehe mit Karoline Emanuele Marie Wendt verheiratet. Als diese 1883 starb, heiratete er deren Schwester Ludovika Emanuela Marie Wendt. Aus dieser zweiten Ehe ging 1885 schließlich Karl Franz Maria Fischler Graf von Treuberg hervor. Dieser war als Gutsverwalter tätig.

1910 wurde der Urenkel des brasilianischen Kaisers Schlossverwalter in Windach

1910 erwarben Hans Heinrich und Olga Freyer das Schloss Windach vom Vorbesitzer Ludwig Sensburg. Die Freyers waren europaweit in der Trockenlegung älterer Gebäude tätig und überließen die Versorgung des Schlosses und der dazugehörigen Ländereien einem Verwalter: Das war Karl Franz Maria Fischler Graf von Treuberg (1885-1948), ein Urenkel von Dom Pedro I. von Brasilien.

Fischler von Treuberg war bis 1912 in Windach tätig. Auf einem Foto von 1911 ist er zusammen mit Karl Gutenäcker in Mitterwindach vor dem Haus Nummer 56 „Beim Veithmann“ (dem Anwesen Giggenbach/später Albrecht) an der Ecke der heutigen Hechenwanger Straße zur Einmündung St. Veith zu sehen.