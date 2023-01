Windach

Welche Aufgaben in Windach auf den Klimamanager warten

Daniel Gehr (links) unterstützt als neuer Energie- und Klimamanager die Gemeinde Windach, Bürgermeister Richard Michl begrüßte ihn in der ersten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr.

Plus Die Gemeinde Windach beschäftigt seit Anfang Januar einen Klimamanager: Wie Daniel Gehr die Energiewende voranbringen will.

"Ein sehr spannendes Arbeitsfeld wartet auf Sie": Mit diesen Worten begrüßte der Windacher Bürgermeister Richard Michl den neuen Mitarbeiter im Rathaus in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Daniel Gehr ist seit Anfang des Jahres Klimamanager der Gemeinde Windach. Und vom Klima und dem Schutz hängt in Zukunft viel ab. "Es war ein spannendes Ankommen hier. Am ersten Tag war ich mit dem Bürgermeister in fast jedem Heizungskeller der gemeindlichen Liegenschaften", sagte er. Projekte, in die er sich einbringen möchte, gibt es in Windach genug: Straßenbeleuchtung, Nahwärmenetz in Hechenwang und Überlegungen zur Tiefengeothermie.

