Nicht immer bietet ein Corona-Test Sicherheit. So kann es nach Angaben von Experten passieren, dass jemand zwar Symptome entwickelt, zum Testzeitpunkt aber noch einen negativen Test aufweist.

Gesundheitsminister einigen sich auf lokale Einschränkungen für Regionen mit starkem Corona-Ausbruch

Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie unser "Corona-Update" und erhalten Sie einen kompakten Überblick über die Entwicklungen weltweit, in Deutschland und der Region. Jeden Abend um 20 Uhr per Push-Mitteilung in unserer NewsApp.