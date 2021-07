Anna Klinke will an die Spitze der IHK

Unternehmerin bewirbt sich

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern bekommt einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Das steht schon mal fest, weil der bisherige Präsident Eberhard Sasse am heutigen Mittwoch bei der Vollversammlung nicht mehr antritt. Unter denjenigen, die ihm nachfolgen wollen, ist auch eine Unternehmerin aus dem Landkreis Landsberg: Anna Klinke, Geschäftsführerin der Hardy’s-Fitnessstudios.

Klinke war jüngst in den IHK-Regionalausschuss Landsberg und in die Vollversammlung für München und Oberbayern gewählt worden. Die IHK für München und Oberbayern ist die größte Industrie- und Handelskammer in Deutschland. Neben drei Männern, die an die Spitze der Körperschaft wollen, hat auch Klinke ihre Kandidatur für das Präsidentenamt erklärt. Unter ihren Mitbewerbern ist auch Baywa-Chef Klaus Josef Lutz. „Es sollte auch eine Frau zur Auswahl stehen“, begründet die 29-Jährige ihre Kandidatur, und in schwierigen Umbruchzeiten sollten Unternehmen die bestmögliche Unterstützung erhalten. Klinke gehört seit 2019 der Geschäftsführung des von ihrem Vater Reinhard gegründeten Fitnessunternehmens mit 160 Beschäftigten an. (ger)