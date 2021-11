Bachhagel: Unbekannter beschädigt Leitplanke und flüchtet

Der Unfall passierte auf der Staatsstraße, die die Gemeinde mit Wittislingen verbindet auf Höhe der Kläranlage. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Unfallfahrer hat in Bachhagel eine demolierte Leitplanke zurückgelassen und ist geflüchtet. Zwischen Mittwoch, 24. November um 16 Uhr und Donnerstag 14 Uhr kam der Unbekannte laut Polizeibericht wohl auf Höhe der Bachhagler Kläranlage von der Staatsstraße ab, die Bachhagel und Wittislingen verbindet. Er prallte am rechten Fahrbahnrand in die Leitplanke und verursachte einen Schaden von etwa 1000 Euro. Die Planke wurde auf eine Länge von etwa drei Metern stark eingedrückt. Der Unfallfahrer könnte mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)