vor 46 Min.

Die Freiwillige Feuerwehr Buch ist fleißig

Der Bucher Kommandant Markus Konrad legt eine stattliche Einsatz- und Übungsbilanz vor. Der Verein hat ein neues Führungsteam.

Von Armin Schmid

Eine stattliche Übungs- und Einsatzbilanz hat Kommandant Markus Konrad bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Buch vorgelegt. Demnach verfügt die Wehr derzeit über 51 aktive Mitglieder, darunter sind neun Frauen. Hinzu kommen vier Jugendliche und 14 Kinder, die in die 2019 gegründete Kinderfeuerwehr integriert sind. Deren Leiterin Andrea Knaus sprach von einem beachtlichen Erfolg und über die vielen Möglichkeiten, Kinder spielerisch an die Feuerwehrarbeit heranzuführen.

Kommandant Konrad zufolge sind im zurückliegenden Jahr weit mehr als 1000 ehrenamtliche Stunden angefallen. Darunter waren 380 Übungsstunden, mehr als 300 Stunden für Wartung und Pflege der Gerätschaften und Ausrüstung sowie 340 Einsatzstunden. Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr 21 Einsätze. Darunter waren sechs Brände, sieben technische Hilfeleistungen sowie acht Absperrdienste und Verkehrsregelungen. Das Einsatzspektrum reichte vom Autobrand über einen Verkehrsunfall bis hin zur Suche nach einer vermissten Person. Viele Jugendliche konnten bei den Aktiven integriert werden. So soll in diesem Jahr auch die Jugendwerbung im Mittelpunkt stehen.

Peter Burkhart bleibt Vorsitzender des Feuerwehrvereins in Buch

Die Mitglieder des Feuerwehrvereins haben bei der Versammlung ein neues Führungsteam gewählt. An der Vereinsspitze steht weiterhin Peter Burkhart. Er übt dieses Amt bereits seit neun Jahren aus und startet nun in die vierte Amtszeit. Den Tätigkeitsbereich des stellvertretenden Vorsitzenden wird Thomas Palm weiterführen. Einen Wechsel gab es bei der Schriftführerin. Katja Kaufmann trat nicht mehr zur Wahl an, Christiane Heil wurde zu ihrer Nachfolgerin gewählt. Die Vereinsfinanzen wird die Kassenwartin Alenka Pfänder verwalten.

Ehrungen von aktiven Feuerwehrmitgliedern standen bei der Jahresversammlung ebenfalls auf dem Programm. Gleich in zweifacher Hinsicht zeichnete der Bucher Kommandant Markus Konrad Feuerwehrmann Sascha Kaufmann aus. Dieser engagiert sich nun seit zehn Jahren als Jugendleiter in der Ortsfeuerwehr. Darüber hinaus ist Kaufmann seit 20 Jahren im Dienst. Markus Wöhrle hat ebenfalls 20 Dienstjahre zu verzeichnen, davon war er bereits sechs Jahre als Kommandant tätig. Für zehn Jahre aktiven Dienst dankte und ehrte der Feuerwehrkommandant Christoph Neuhäusler.

Mehr aus Buch und Umgebung lesen Sie hier:

Themen folgen