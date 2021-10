Kinsau

Müssen die Vereine in Kinsau eine Zwangspause einlegen?

Eigentlich sollte die Mehrzweckhalle in Kinsau erst abgerissen werden, wenn das neue Dorfgemeinschaftshaus steht. Jetzt muss die Gemeinde neu planen.

Plus In Kinsau ist ein neues Dorfgemeinschaftshaus geplant. Eigentlich soll die Mehrzweckhalle erst abgerissen werden, wenn der Neubau steht, das ist aber nicht möglich. Wie es jetzt weitergeht.

Von Manuela Schmid und Margit Messelhäuser

Schwere Zeiten könnten für einige Vereine in Kinsau anbrechen. Wurden diese erst von der Corona-Krise ausgebremst, die Treffen unmöglich machte, so könnte es ihnen passieren, bald für längere Zeit keine Räume mehr zu haben. Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses läuft nämlich nicht wie geplant. Das wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kinsau bekannt.

