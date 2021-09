Landkreis Landsberg

So entwickelt sich das Pilotprojekt Smart City im Kreis Landsberg

Fuchstal, Unterdießen und Apfeldorf (im Bild Fuchstals Ortsteil Leeder) nehmen an einem Pilotprojekt des Bundesinnenministeriums teil.

Plus Fuchstal, Unterdießen und Apfeldorf nehmen seit einem Jahr an einem Projekt des Bundesinnenministeriums teil. Was bisher passiert und noch geplant ist, erklären Bürgermeister Gerhard Schmid und die Projektleiterin.

Von Christian Mühlhause

Seit einem Jahr bilden die Gemeinden Fuchstal, Unterdießen und Apfeldorf eine „Smart City“. Die drei Gemeinden hat das Bundesinnenministerium als digitale Pioniere für Deutschland ausgewählt. Sie erhalten für die kommenden sieben Jahre eine Fördersumme von bis zu 6,3 Millionen Euro, um die digitale Vernetzung voranzutreiben. Das LT hat nachgehakt, was bislang passiert ist und was noch ansteht.

