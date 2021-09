Serie: Gemeinschaft bei Obermeitinger Chor bleibt bestehen

Plus Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Gesangvereins „Fröhlichkeit“ fallen 2020 aus. Die Mitglieder sehen sich allerdings trotzdem bei regelmäßig stattfindenden Online-Chorproben.

Sie heißen beispielsweise „Gemütlichkeit“, „Frohsinn“, „Fröhlichkeit“ –doch von alledem war in den vergangenen Monaten nichts zu spüren. Die Rede ist von den Chören im Landkreis Landsberg. In einer Serie stellen wir sie vor.