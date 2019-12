Sie führt „Chic & Schwanger“ fort

Plus Cornelia Weik hatte ein Geschäft in der Deininger Straße, doch sie konnte den Laden nicht aufrechterhalten. Sie hat aber eine Möglichkeit gefunden, Kleidung zu verkaufen

Cornelia Weik hatte wie viele Einzelhändler unserer Zeit mit existenziellen Problemen zu kämpfen: Sieben Jahre lang führte sie ihr Ladengeschäft „Chic & Schwanger“ in der Deininger Straße mit wachsendem Erfolg – sie besetzte mit zunächst eher praktischer und dann zunehmend modischer Umstandskleidung eine Nische, zog Kundinnen sogar bis von Stuttgart an. Ihr Sortiment erweiterte sich zusehends, ging Hand in Hand mit dem Bedürfnis von Schwangeren, nicht mehr wie früher außerhalb der Modewelt zu stehen und sogar in einer Auswahl eleganter und raffinierter Brautkleider schwelgen zu können.

Das Internet war keine spürbare Konkurrenz, wohl aber ein Markenkaufhaus in einer nahen Stadt, das plötzlich hauseigene Mode für Schwangere anbot. Als dann aufgrund der Baustellen von Wemdinger Unterführung und Kreisel jahrelang – um im Modejargon zu bleiben – tote Hose in der Deininger Straße herrschte, war das Geschäft nicht mehr zu halten.

Kundinnen kommen zu Cornelia Weik

Doch Cornelia Weik gab nicht auf, sondern passte sich der Zeit an: In dem historischen Haus im Gerberviertel, wo sie mit ihrem Mann lebt, richtete sie ein ehemaliges Büro als Beratungs- und Anprobezimmer ein, wohin sie jetzt Kundinnen nach Terminabsprache einlädt. Der erste Punkt, in dem sie aus der Not eine Tugend machte: Hier ist man völlig ungestört, anders als in einem Laden mit Publikumsverkehr. Außerdem sind die Kundinnen nicht an Öffnungszeiten gebunden, sondern können auch abends oder am Wochenende ausführliche Beratung genießen. Die angenehme Atmosphäre mit großem, weißen Sofa, Kaffee und Plätzchen und ihre umfassende Beratung propagiert sie wirkungsvoll im Internet, das somit statt zur Konkurrenz zum Teil ihres Geschäftskonzeptes wurde. „Gerade junge Frauen, die zum ersten Mal schwanger sind, fühlen sich oft unsicher und schätzen die Beratung ganz besonders.“ So seien sie oft erstaunt, dass sie in der Schwangerschaft normalerweise keine andere Kleidergröße brauchen als bisher – Designer von Firmen, die sich ganz und gar auf diese Nische konzentrieren, würden durch geschickten Schnitt und raffinierte Besonderheiten perfekt angepasste Kleidung schaffen.

Flickte man früher einfach zwei Abnäher in alte Hosen hinein, was alles andere als elegant aussah, wird jetzt mit Stretcheinsätzen gearbeitet, die über den Bund hinaus reichen und sich dem Bauch anpassen.

Anhand von Stretchbändern mit Knöpfen im Bund lassen sich die Hosen unsichtbar verstellen. Für Winterjacken gibt es verschiedene Einsätze mit Reißverschluss, die sich sowohl dem wachsenden Bauch anpassen als auch Still-Einsätze ermöglichen. Elegante Kleider und Oberteile sind modisch so gestaltet, dass sie sich den Proportionen anpassen, das Stillen ermöglichen und nach der Schwangerschaft normal getragen werden können.

Früher wurde die Schwangerschaft kaschiert

Hochzeitskleider haben einen hohen Bund und sind so geschnitten, dass sich trotz Bauchwölbung die Länge nicht verändert. Dies alles habe es früher nicht gegeben, sagt die Geschäftsfrau. Cornelia Weik schmunzelt, wenn sie an manche Mütter und Großmütter denkt, die ihre Töchter oder Enkelinnen begleiten: „Die sind verstört, wenn die jungen Frauen figurbetonte Kleidungsstücke tragen und damit stolz ihr Kind unter dem Herzen zeigen – früher hat man nur versteckt und kaschiert.“ Was damals unmöglich schien, wird heute als selbstverständlich geschätzt: Schwangere könnten ganz selbstverständlich mit der Mode gehen. Das Beratungszimmer sei konkurrenzlos gegen den Versandhandel mit seinen Kartonschlachten: „Welche Frau möchte ihr Brautkleid zu Hause aus dem Karton und einer Kunststoffhülle auspacken und überwerfen?“, sagt Cornelia Weik.