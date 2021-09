Wilburgstetten

17:00 Uhr

Weissgerber bildete jungen Flüchtling zum Bäcker aus

Kerstin Lasser steht zusammen mit Alpha Mansaray beim Fest am Begegnungszentrum in Wilburgstetten.

Plus Schwierigkeiten überschatten Feier der jungen Absolventen im Begegnungszentrum Wilburgstetten. Die Flüchtigen machen sich Sorgen um die Situation in ihren Heimatländern.

Von Peter Tippl

„Wir sind froh und glücklich über unseren Bäckerlehrling Alpha Mansaray“. Kerstin Lasser, Inhaberin der Bäckerei Weissgerber in Wallerstein, lobt den 23-jährigen aus Sierra Leone, der mit großer Leidenschaft und Geschick das Bäckerhandwerk erlernt. Sie würde sofort einen weiteren der geflüchteten Jugendlichen einstellen, aber Foday Kallay, der gerne Bäcker lernen würde, ist ausreisepflichtig. Diese Problematik klang bei einem Fest im Begegnungszentrum im ehemaligen Wilburgstettener Kindergarten in der Bahnhofstraße an. Der vor sechs Jahren gegründete Helferkreis Wilburgstetten hatte zu einem Fest eingeladen, um die Ausbildungsabschlüsse oder beginnende Ausbildung der aus ihrer Heimat geflüchteten Menschen zu feiern.

