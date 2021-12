TSV Ottobeuren plant die zehnte Auflage seines Halbmarathons

Das Laufevent ist für den 13. März geplant.

Die Leichtathletik-Abteilung des TSV Ottobeuren will im neuen Jahr wieder ihren traditionellen Halbmarathon austragen. Nach Angaben von TSVO-Abteilungsleiter Stefan Frey wird die Veranstaltung – je nach Inzidenzen – im Corona-Modus 2G oder 3G ausgeführt.

Im vergangenen Jahr wurde mit 382 Teilnehmern ein Rekord aufgestellt. Der Halbmarathon soll nun zum zehnten Mal stattfinden, und zwar am Sonntag, 13. März. Start ist um 10.30 Uhr am Ottobeurer Stadion am Galgenberg.

Verschiedene Streckenlängen stehen für die Läufer zur Auswahl

Neben dem Halbmarathon und dem Zehn-Kilometer-Lauf werde auch wieder ein Sechs-Kilometer-Lauf für Anfänger angeboten, so Frey. Und die sechs- bis elfjährigen Nachwuchsathleten könnten sich in einem Ein-Kilometer-Kinderlauf rund um das Stadion am Galgenberg messen.

Anmeldungen sind ab sofort über den TSVO-Partner Abavent möglich. Am Tag der Veranstaltung gelten nach Angaben von Abteilungsleiter Frey die aktuellen Hygieneschutz-Richtlinien im Landkreis Unterallgäu.

Um in die „Sportwelt“ und in andere geschlossene Räume (Umkleidekabinen) zu kommen, werde es - soweit es erforderlich ist - Kontrollen mit Nachweispflicht geben, teilt der Verein mit. (maj)

Weitere Informationen zur Anmeldung finden Interessenten im Internet unter der Adresse www.halbmarathon-ottobeuren.de