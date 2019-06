13:00 Uhr

15-Jähriger hatte 1,5 Promille im Blut

Schon der Sicherheitswacht war der Jugendliche im Ostpark aufgefallen. Die Polizei stellte dann fest, dass der Jugendliche tatsächlich betrunken war.

Im Ostpark stellte die Sicherheitswacht am Donnerstagabend einen alkoholisierten Jugendlichen fest. Da dieser seine Personalien verweigerte, wurde die Polizei Bad Wörishofen hinzugezogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-jährige Jugendliche einen Alkoholwert von knapp 1,5 Promille intus hatte. Der Jugendliche, der laut Polizei den Alkoholkonsum sichtlich gewohnt war, wurde im Anschluss in die Obhut einer Personensorgeberechtigten übergeben. Zudem wird ein Bericht an das Jugendamt erstellt.

