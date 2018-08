vor 39 Min.

18-Jährige in Hasberg von drei Männern belästigt

Eine junge Frau war nachts auf der Ortsstraße unterwegs, als sie gepackt und angefasst wurde. Polizei sucht nach einem grünen Auto.

Von Melanie Lippl

Eine 18-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag in Hasberg von drei Männern gepackt und belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau gegen 2.30 Uhr allein zu Fuß auf der Ortsstraße unterwegs, als sie in der Nähe der dortigen Bushaltestelle einen grünen Kleinwagen mit KRU-Kennzeichen bemerkte. In dem Auto, das Richtung Süden fuhr, war laut Polizei neben dem Fahrer ein zweiter junger Mann; ein Dritter, ebenfalls mit jugendlichem Aussehen, lag bäuchlings auf dem Autodach und hielt sich rechts und links fest. Die jungen Männer grölten laut und fuhren an der jungen Frau vorbei, wendeten anschließend und fuhren erneut an der 18-Jährigen, die inzwischen die Straßenseite gewechselt hatte, vorbei, so die Polizei.

Die Männer packten die Frau und ließen erst von ihr ab, als sie stürzte und sich verletzte

Plötzlich wurde die junge Frau rücklings gepackt, man hielt ihr die Augen zu und die vermutlich drei unbekannten Tatverdächtigen fassten sie unsittlich an, so die Polizei. Infolge des Handgemenges stürzte die junge Frau auf die Straße und verletzte sich „nicht unerheblich“. Erst jetzt ließen die Männer von der Frau ab und flüchteten in dem grünen Kleinwagen Richtung Kirchheim. Die 18-Jährige konnte Bekannte informieren, die die Polizei verständigten. Momentan befindet sich die junge Frau stationär in einer Klinik.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Angaben zu den Insassen eines grünen fünftürigen Kleinwagens mit KRU-Kennzeichen machen? Möglicherweise befanden sich die jungen Männer vor der Tat auf einer Veranstaltung in Kirchheim oder der näheren Umgebung und sind dort bereits aufgefallen. Beschreibung der Tatverdächtigen:

Mann auf dem Autodach: Er ist etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und sehr schlank, hat kurze dunkelblonde Haare, ein großflächiges Tattoo auf der linken Wade und ein Tattoo auf der rechten Wade. Er trug eine dunkle knielange Hose und ein blaues oder hellblaues T-Shirt.

Beifahrer: Kräftige Figur, dunkle kurze Haare, Brillenträger. Bekleidet mit einem schwarzen Sweatshirt mit einem Reißverschluss an der Vorderseite.

Fahrer: Normale Statur und kurze dunkle Haare.

Hinweise unter der Telefonnummer 08331/1000 oder an pp-sws.memmingen.kpi@polizei.bayern.de.

