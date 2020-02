vor 25 Min.

26-Jähriger sitzt jetzt in Untersuchungshaft

Untersuchungshaft wurde gegen einen 26-Jährigen angeordnet, der vor der Asylunterkunft in der Kirchenstraße einen Mitbewohner mit einem Messer verletzt hatte.

Außerdem war der Mann in der Vorwoche mehrfach durch weitere Straftaten aufgefallen.

Ohne dass eine Auseinandersetzung vorausgegangen wäre, hatte er laut Polizei unvermittelt einen 19-jährigen Mitbewohner angegriffen und diesem mit einem Küchenmesser Schnittwunden im Gesicht und am Hals zugefügt. Der Geschädigte erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, von welchem am Samstagvormittag die Untersuchungshaft angeordnet wurde.

Während sich der Mann noch auf der Polizeidienststelle befand, beleidigte dieser hier noch zwei Beamte. Zudem wurde bekannt, dass der gleiche Mann bereits am Freitagnachmittag in der Unterkunft eine versperrte Tür aufgebrochen und diese beschädigt hatte. Die Ermittlungen der Polizei zu den Vorfällen der vergangenen Woche und des Wochenendes dauern noch an, so die Polizei.

