17:30 Uhr

5G-Technik kommt nach Mindelheim - mit welchen Folgen?

Plus In Mindelheim wird der erste Mobilfunkmast auf die 5G-Technik umgerüstet. Welche Gefahren bestehen für die Bevölkerung? Was die Stadt jetzt tun will.

Von Johann Stoll

Wie gefährlich für die Gesundheit ist der neue Mobilfunkstandard 5G, der in Deutschland flächendeckend eingeführt werden soll? Oder sind die Ängste weit überzogen und gar unbegründet? Sicher ist derzeit eines: Viele Menschen bewegt das Thema. Als die ÖDP kürzlich im Mindelheimer Forum den Film „Faktencheck – Die gesundheitliche Wirkung der Mobilfunkstrahlung“ von Lothar Moll und Klaus Scheidsteger zeigte, waren mehr als 100 Interessierte gekommen.

Inzwischen ist das Thema auch tatsächlich in Mindelheim angekommen. Die Vodafone GmbH hat mit Schreiben vom 27. November der Stadt mitgeteilt, dass sie die bestehende Mobilfunksendeanlage südlich der Staatsstraße 2518 auf Höhe des Dömlings im Osten von Mindelheim auf 5G umrüsten will. Das wäre dann nach Kenntnis der Stadtverwaltung der erste Sendemast in 5G-Standard von Mindelheim. Wie gefährlich aber sind diese elektromagnetischen Strahlungen, der jeder von uns ausgesetzt sein wird, wenn 5G mit einer Vielzahl neuer Mobilfunkmasten im ganzen Land eingeführt sein wird? Das Bundesamt für Strahlenschutz hält sich mit einer abschließenden Bewertung derzeit noch zurück. 5G-Technik in Mindelheim: krebserregend oder harmlos? Es sei noch nicht sicher, dass 5G die elektromagnetische Strahlung massiv erhöhe. Es sei noch nicht klar, welchen Effekt es haben wird, dass die neuaufgestellten Mobilfunkmasten zum Teil näher an den Wohnorten stehen werden als dies bei der Vorgängergeneration der Funkmasten notwendig war. Die Diskussion um die Gesundheitsgefahren elektromagnetischer Strahlung ist so alt wie das erste Handy, das in Betrieb ging. Immer wieder steht sie im Verdacht, für gesundheitliche Probleme mitverantwortlich zu sein. Genannt werden Schlafstörungen, Depressionen, Fruchtbarkeitsstörungen, Genmutationen und vor allem Krebs. Doch zumindest für den hochfrequenten Bereich, der aktuell genutzt wird, so das Bundesamt für Strahlenschutz, gebe es dafür keine wirklichen Belege. Peter Hensinger von der Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation „diagnose:funk“ widerspricht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO habe die Mobilfunkstrahlung als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Im Mindelheimer Stadtrat herrscht Unsicherheit über 5G-Technik Das Bundesamt für Strahlenschutz hingegen verweist auf die Krebsraten. Diese seien seit Einführung der ersten Mobilfunknetze nicht signifikant gestiegen. Schlafstörungen, Depressionen und Fruchtbarkeitsstörungen hätten eine Vielzahl von Ursachen. Allerdings sieht das Bundesamt noch Forschungsbedarf, weil Vieles noch unklar ist. Im Mindelheimer Stadtrat war die Unsicherheit über alle politischen Lager hinweg zu spüren. Peter Miller von der ÖDP meint, der derzeitig massiv vorangetriebene Ausbau von 5G sei gar nicht notwendig. Es gehe nur um neue Geschäftsfelder, damit Filme von überall auf dem Smartphone abgerufen werden können. Die Langzeitwirkung der Mobilfunkstrahlung sei nicht bekannt. Brüssel habe 5G abgelehnt, ebenso wie Schweizer Kantone. Miller ist bewusst, dass 5G nicht zu verhindern sein wird. Aber die Kommunen sollten sich des Themas annehmen, um es möglichst gesundheitsverträglich zu steuern. Roland Ahne (SPD) ärgerte sich darüber, dass den Kommunen diese Technik ohne Diskussion übergestülpt werde. Bürgermeister Stephan Winter: 5G-Standort am Dömling unproblematisch Bürgermeister Stephan Winter nannte den Standort am Dömling unproblematisch. Ihm fehlt es aber an verlässlichem Wissen. Deshalb soll im neuen Jahr ein Funkspezialist in den Stadtrat eingeladen werden, der das Thema 5G fachlich aufbereitet. Dem Vorschlag folgte der Stadtrat bei einer Gegenstimme (Max Heim) mit großer Mehrheit. Die Stadträte erhoffen sich davon Erkenntnisse, an welcher Stelle 5G-Mobilfunksendeanlagen platziert werden sollten, damit die Gefahr für die Gesundheit der Menschen möglichst gering ausfällt. Vor einer Illusion warnte Winter schon heute: Die Stadt könne den neuen Funkstandard nicht verbieten, sie könne allenfalls steuern und lenken.

