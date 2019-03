13:35 Uhr

70 Schulkinder bei Unfall unverletzt

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hat sich am Freitag ein Unfall mit einem Schulbus ereignet. Die 70 Grundschüler im Bus blieben unverletzt.

Glück im Unglück hatten rund Grundschulkinder, die am Freitagfrüh mit dem Schulbus von Amberg nach Wiedergeltingen unterwegs waren. Kurz vor Wiedergeltingen musste der Schulbus einem entgegenkommenden Peugeot ausweichen, dessen vereiste Frontscheibe offenbar richtig freigemacht war und der zudem gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und auf die gegenfahrbahn geriet

Durch den Ausweichversuch touchierte der Bus mit dem rechten Außenspiegel einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum, wodurch der Spiegel beschädigt wurde. Weder die Kinder noch der Fahrer wurden verletzt. Die entstandene Schadenshöhe am Spiegel liegt noch nicht vor. Das entgegenkommende Fahrzeug setzt sein Fahrt in Richtung Amberg fort, ohne seiner Pflicht nachzukommen.

Nachdem das Kennzeichen des entgegenkommenden Autos bekannt ist, werden durch die Polizei Bad Wörishofen weitere Ermittlungen geführt.

