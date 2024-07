Versuchter Telefonbetrug: 78-Jähriger erkennt die Masche rechtzeitig

Am Dienstagnachmittag erhielt ein 78-Jähriger aus Kammlach einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Wie die Polizei mitteilt, wurde dem Mann am Telefon erzählt, seine Tochter sei in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen und verhaftet worden. Die anstehende Haft könne der Mann mit der Zahlung einer Kaution abwenden. Der Kammlacher erkannte die Betrugsmasche jedoch und beendete das Gespräch. Die Polizei warnt vor Betrugsanrufen dieser Art. (mz)

