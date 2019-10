14:03 Uhr

A 96 nach LKW-Unfall mehrere Stunden gesperrt

Über mehrere Stunden musste am Donnerstagvormittag die A 96 in Richtung Lindau komplett gesperrt werden. Grund war ein LKW-Unfall.

Von Max Kramer

Nach Angaben der Polizei kam ein 48-jähriger LKW-Fahrer gegen 8.15 Uhr etwa einen Kilometer vor dem Kohlbergtunnel in Richtung Lindau aus Unachtsamkeit aufs Bankett. Er verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr die Böschung hinunter. Der Hängerzug überfuhr ein Schild und beschädigte den dortigen Wildschutzzaun, bevor er leichtbeschädigt etwa fünf Meter unterhalb der Fahrbahn stehen blieb.

Nach Unfall auf A 96 bei Stetten: Kran muss LKW bergen

Der 48-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Das Gespann musste durch einen Kran geborgen werden. Dies gestaltete sich aber derart schwierig, dass die A 96 in Richtung Lindau über mehrere Stunden komplett gesperrt werden musste. Die Autobahnmeisterei Mindelheim leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Stetten aus. Es entstand bis in die Mittagsstunden ein Stau von mehreren Kilometern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

