Abschied von zwei „Perlen“ in der Mindelheimer Kirche

Mit einem Bild des Heiligen Franziskus, der auch ein Herz für Kinder in Not hatte, bedankten sich die Erstkommunikanten Niklas Hable und Lukas Jooß bei Kaplan Ehehalt und Pastoralassistentin Dorothee Schindler für gute Betreuung und Begleitung auf dem Weg zum Tisch des Herrn. Dekan Andreas Straub (links) versicherte seinen scheidenden Mitarbeitern: „Ihr habt auf dem Feld der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim fleißig geackert und einen Schatz gehoben“.

Plus Kaplan Dominic Ehehalt und Pastoralassistentin Dorothee Schindler treten neue Stellen an. Festlicher Gottesdienst zum Abschied.

Von Franz Issing

Während eines festlichen Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Stephan verabschiedeten sich Kaplan Dominic Ehehalt und Pastoralassistentin Dorothee Schindler von den Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim. Für beide Mitarbeiter gab es viel Lob und Dank.

Neue Aufgaben in Augsburg und im Allgäu

Kaplan Ehehalt unterstützte Dekan Andreas Straub drei Jahre als Pastoralpraktikant, Diakon und schließlich als Priester in der Seelsorgearbeit. Er wechselt jetzt als Kaplan in die Pfarrei „Herz-Jesu“ nach Augsburg-Pfersee. Dorothee Schindler übernimmt nach vierjähriger Ausbildung in Mindelheim neue Aufgaben als Pastoralreferentin bei der Betriebsseelsorge Memmingen-Kempten.

Die Verdienste der beiden Mitarbeiter würdigten die Pastoralratsvorsitzende Manuela Schlögel, Gemeindereferentin Gudrun Schraml wie auch die Erstkommunion-Kinder Niklas Hable und Lukas Jooß.

Viel Lob für das "schöne Miteinander" in Mindelheim

Auf das Evangelium vom im Acker vergrabenen Schatz eingehend, nannte Pfarrer Straub die scheidenden Mitarbeiter „zwei Perlen“, deren Arbeit auf dem weiten Feld der Pfarreingemeinschaft sehr gewinnbringend war. „Es war mit euch immer ein schönes Miteinander“, versicherte der Dekan und sagte ein herzliches Vergelt‘s Gott.

In einer eindrucksvollen Abschiedspredigt, die laut Pfarrer Erik Herrmanns von der evangelischen Kirchengemeide „den ökumenischen Virus überspringen ließ“, machte Kaplan Ehehalt auch seinem Chef ein dickes Kompliment. „Ihr habt einen tollen Pfarrer und könnt stolz auf ihn sein“, machte er den Gläubigen bewusst.

Am Ende des Abschiedsmarathons bedankten sich Kaplan Ehehalt und Dorothee Schindler bei Gläubigen und Mitarbeitern für deren Geschenke. Da war auch von Arbeit in der Seelsorge die Rede, die sich gar nicht wie Arbeit anfühlt.

Kaplan Ehehalt freut sich über die Priesterweihe

