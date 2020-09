vor 19 Min.

Adi Hauke und Band: Manchmal einsaitig, aber nie einseitig

Plus Der Ettringer Musiker Adi Hauke hat mit seiner Band das Album „Lustige Zeiten“ aufgenommen, dessen Motto aktueller nicht sein könnte.

Von Melanie Springer

Jetzt ist es soweit: Das erste Cigarbox-Rock-Album von Adi Hauke und Friedel Geratsch ist da. Trotz des coronabedingten Lockdowns ist das Album dank moderner Technik fertig geworden. Jeder Musiker spielte seinen Part separat ein und am Ende kam ein Album raus, dem man die Umstände seiner Entstehung keineswegs anhört.

Adi Hauke aus Ettringen singt über gesellschaftliche und zwischenmenschliche Themen

Die 14 Lieder sind bis auf eines deutschsprachig und handeln von aktuellen gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Themen - allerdings mit einem Augenzwinkern, was dem Album trotz Tiefgang eine freudvolle Leichtigkeit verleiht.

Verschiedene musikalische Genres wie Rock, Blues, Balladen und Boogie sorgen für Abwechslung und bei manchen Liedern vibriert sogar der Fußboden. Eines haben alle Songs gemein: Sie wurden mit Cigar-Box-Guitars, also selbstgebauten Gitarren aus Zigarrenkisten, eingespielt.

Die minimalistische Nummer „Herz macht bumm bumm bumm“ spielte Hauke mit nur einer Gitarrensaite, die auf einen alten Besenstiel gespannt wurde und einem Samsonite-Koffer als Basedrum. „Es ist ein maximal reduziertes Liebeslied über das aufregende Gefühl, wenn die Liebste mit dem Zug am Bahnhof ankommt“, erklärt der Ettringer Adi Hauke.

Bei dem Song „Woodstock Wacken Pleutersbach“ ist die komplette Band sowie Chorsänger und Mitwirkende des CBG-Festivals in Pleutersbach mit von der Partie. Wem das zu viel Trubel ist, der kann mit dem „Fahrstuhl des Lebens“ in ruhigere Gefilde fahren und über die Höhen und Tiefen des Lebens sinnieren.

Der Ettringer Musiker Adi Hauke ist auch für private Veranstaltungen buchbar

Da derzeit keine größeren Konzerte stattfinden können, ist Adi Hauke auch für private Veranstaltungen buchbar. Seine Fans wissen bereits, dass seine One-Man-Show groovt.

Für sein neues Projekt hat Hauke aus einem alten Koffer ein besonderes Schlagzeug gebaut, das er parallel zu Gitarre und Gesang mit den Füßen bedienen kann. Wenn man die Augen zumacht, glaubt man, eine komplette Band vor sich zu haben.

Mitgewirkt haben Friedel Geratsch (CBG, Blues Harp und Gesang), Adi Hauke (CBG, Gesang, Bass), Pascal Cherouny (Bass, Chorgesang) und Stephan Schott (Schlagzeug) . Gastmusiker waren Thomas Passmann-Engel (Piano), Jörg „Jogy“ Metz (CBG, Chorgesang), Volker Metz (Bass), Andi Saitenhieb (CBG), Servaas Bollen (CBG), Kurt Buschmann (Saxophon) und David Sutton (Vocals). Chorsänger: Andreas Kunst, Andi Saitenhieb, Billy King, Chris Brandon, Lisa Brockmeier, Mari Eckhardt, Mark Torben Rudolph, Mike Buhl, Reiner Hundsdoerfer, Rene Steinberg, Stefan Breiding, Stefan Pössnicker und Thomas Passmann-Engel. Hauke hat den Lockdown auch für eigene CBG-Kompositionen genutzt, die er demnächst auf einer EP veröffentlichen will.

Live kann man den Künstler übrigens am Freitag, 25. September, am Heimatstrand in Mindelheim erleben.

Im Pre-Sale kann die CD ab sofort an folgenden Orten erworben werden:

Blickfang Hauke, Stillerstraße 8 in Ettringen.

Rösterei Bohnenschmiede, Singoldstraße 19 in Wehringen und bei

Hauke persönlich unter adihauke@gmail.com Ab dem 10. Oktober ist das Album dan regulär im Handel.

