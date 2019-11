25.11.2019

Advent beginnt im Paradies

Der Weihnachtsmarkt in der Kernstadt beginnt am 7. Dezember. Schon eine Woche früher wird in der Gartenstadt gefeiert.

Mit dem Markt in der Gartenstadt beginnt die Vorweihnachtszeit

Die Vorweihnachtszeit in Bad Wörishofen beginnt in der Gartenstadt. Der Adventsmarkt in St. Ulrich, mit dem Paradies und der Neuen Mitte, öffnet am Freitag, 29. November, seine Pforten. Von 16 bis 20 Uhr ist an diesem Tag etwas geboten. Um 16.15 Uhr wird der Markt offiziell eröffnet. Um 17 Uhr gibt es dort einen Auftritt der Kindergartenkinder aus der Gartenstadt. Um 18 Uhr spielt der Posaunenchor.

Am Samstag, 30. November, öffnet der Markt erneut um 16 Uhr. Um 16.30 Uhr ist die Akkordeon-Gruppe zu hören, um 17.15 Uhr kommt der Nikolaus vorbei. Der Markt dauert bis 20 Uhr. Am Sonntag, 1. Dezember, findet der Adventsmarkt zwischen 15 und 19 seinen Höhepunkt und Ausklang. Um 16 Uhr spielt die Jugendkapelle auf, um 17 Uhr folgt Querblech. Um 18 Uhr gibt es für die Besucher eine Feuershow. Auch der Termin für das Bläserkonzert im Advent steht fest. Dieses findet am 14. Dezember statt, um 17 Uhr vor der Kirche St. Ulrich, im Paradies. Mit dabei sind die Lindenberger Alphornbläser und Querblech aus Irsingen.

Eine Woche später geht es dann auch in der Kernstadt los. Der Bad Wörishofer Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag, 7. Dezember, insgesamt an drei Wochenenden im Advent. Höhepunkt für Kinder ist der Nikolauseinzug am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr vom Luitpold-Leusser-Platz zum Musikpavillon. Letzter Tag ist der 22. Dezember. Der Markt ist jeweils von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Der 11. Bad Wörishofer Krippenweg ist schon ab Samstag, 30. November zu sehen, bis zum 6. Januar. Führungen gibt es am 6., 13., 20. und 27. Dezember, jeweils um 16 Uhr. Treffpunkt ist der Steinbrunnen am Kurhaus. Die Führungen dauern etwa eineinhalb Stunden. Die romantische Waldweihnacht in der Teufelsküche gibt es heuer natürlich auch. Sie findet am Freitag, 20. Dezember, ab 17 Uhr statt. Startpunkt ist der Parkplatz nahe Café Schwermer. (m.he)

