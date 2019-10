vor 55 Min.

Advents- und Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen: Start, Termin, Öffnungszeiten

Der Advents- und Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen hat eine lange Tradition. Start, Termin, Öffnungszeiten - hier gibt es alle Infos für die Vorweihnachtszeit.

In Bad Wörishofen ist zur Vorweihnachtszeit einiges geboten: Weinachtsmarkt, Adventsmarkt, Waldweihnacht und Krippenweg. Etliche Besucher kommen jährlich in die Kneippstadt, um das weihnachtliche Ambiente zu genießen. Wir geben Ihnen einen Überblick zum Start des Advents- und Adventsmarkt, den Terminen der einzelnen Veranstaltungen und den Öffnungszeiten.

Termin: Adventsmarkt in Bad Wörishofen - wie sind die Öffnungszeiten?

Eingestimmt wird die Vorweihnachtszeit in Bad Wörishofen mit dem Adventsmarkt am ersten Adventswochenende von Freitag, 29.11.2019 bis Sonntag, 01.12.2019. Anders als beim Adventsmarkt öffnet der Adventsmarkt auch am Freitag seine Tore für Besucher, findet allerdings auch nur am ersten Adventswochenende in der "Neuen Mitte" im Stadtteil Gartenstadt, auf dem Lithauernplatz statt. Das sind die Öffnungszeiten:

29.11.2019 - 30.11.2019 von 16.00 bis 20.00 Uhr

01.12.2019 von 15.00 bis 19.00 Uhr

Neben handwerklichen Geschenkartikeln und Weihnachtsschmuck gibt es auch etliche Stände mit Waffeln, Gebäck, Bratwürsten und Co. Am Samstag besucht ein Sankt-Nikolaus-Schausteller den Adventsmarkt.

Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen: Termin und Öffnungszeiten

Der Adventsmarkt ist jeweils am Wochenende für die Besucher geöffnet. Er findet vor dem Kurhaus und im Kurtheater-Foyer statt. Dort gibt es Pläne, einen beheizbaren Weihnachtsstadel mit etwa 80 Sitzplätzen aufzustellen, der bis zum Dreikönigstag am Montag, 6.1.2020 geöffnet sein soll.

Hier gibt es die Öffnungszeiten des Adventsmarkt im Überblick:

07.12. - 08.12.2019 von 13.00 bis 20.00 Uhr

14.12. - 15.12.2019 von 13.00 bis 20.00 Uhr

21.12. - 22.12.2019 von 13.00 bis 20.00 Uhr

Zusätzlich zu diesen Terminen findet am 22. Dezember 2018 die die traditionelle Waldweihnacht in der "Teufelsküche", einer Waldlichtung im Bad Wörishofener Forst, statt.

Advents- und Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen: Das Rahmenprogramm

Die Märkte sind bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen beliebt und haben eine lange Tradition in Bad Wörishofen. Neben den künstlerischen Buden und kleinen Konzerten bietet die Kneippstadt in diesem Jahr auch wieder den Bad Wörishofener Krippenweg an. Er startet am Sonntag, 01.12.2019 und steht den Besuchern bis Montag, 06.01.2020 in der Innenstadt zur Verfügung. Der etwa zwei Kilometer lange Weg verläuft durch ganz Bad Wörishofen und zeigt etwa 80 Krippen - mit dem gelben Weihnachtsstern als Orientierungshilfe. Diese Krippenausstellung gilt als eine der größten in der Region. Jeden Freitagnachmittag im Dezember werden zusätzlich kleine Führungen entlang des Krippenwegs angeboten. (AZ)

