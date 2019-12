vor 18 Min.

Adventsgeschichten unserer Leser: Die versunkene Krippe

Ein Kunstwerk aus dem Allgäu hat eine ganz besondere Reise hinter sich. Hier erfahren Sie mehr über die Krippe und ihren Hintergrund.

Von Melanie Springer-Restle

Gundolf Schattenmann aus Bad Wörishofen ist immer noch tief ergriffen von dem wundersamen Schicksal einer Blockkrippe, die er in den 70er Jahren auf einer Krippenausstellung in Nürnberg entdeckte. Neben dem Exponat war seinerzeit eine kleine Infotafel angebracht, die Auskunft über die merkwürdige Reise der Krippe erteilte. Schattenmann ging der Sache nach und fand Folgendes heraus:

Ein katholischer Bischof aus Chicago hatte dem Holzschnitzer Fidelis Bentele aus Oberstaufen 1951 den Auftrag erteilt, drei Blockkrippen zu fertigen. Der amerikanische Geistliche wollte sie in der Diaspora verschenken. Nachdem Bentele die Krippen fertiggestellt hatte, entschied er sich dafür, diese nicht per Flugzeug, sondern mit dem Frachtschiff nach Amerika zu verschicken. Die Krippen befanden sich zusammen mit dem anderen Frachtgut auf der „Flying Enterprise“, die von Hamburg nach New York auslief, aber dort nie ankam. Das Schiff war in einen schweren Orkan geraten. Nach einem Bruch des Ruderschafts verrutschte die schwere Ladung. Die Flying Enterprise entwickelte eine starke Schlagseite und sank. Mit ihr auch die Krippen von Fidelis Bentele. Der amerikanische Auftragnehmer erkundigte sich nach einiger Zeit ungehalten über den Verbleib seiner Schnitzarbeiten. Bentele recherchierte und erfuhr schließlich vom tragischen Schicksal der Krippen.

In die Krippe war etwas eingeritzt

Fünfeinhalb Jahre später ging Jens, ein dänischer Junge, am Strand der Insel Roem, nicht weit von Sylt entfernt, spazieren und sah etwas Glitzerndes am Ufer liegen. Den Fund zeigte er zunächst seiner Mutter, die mit der vom Meersalz silbrig gewordenen Blockkrippe zum dortigen Kunstmaler ging. In die Krippe war eingeritzt: F. B. Oberstaufen, Germany. Der Kunstmaler Petersen ging dem nach und fand mithilfe des Allgäuer Bürgermeisters heraus, um wessen Kunstwerk es sich handelte. So groß war Oberstaufen schließlich nicht. Er kontaktierte Fidelis Bentele, der die Krippe unbedingt wieder zurückhaben wollte. Bentele tauschte sie gegen ein anderes von ihm neu angefertigtes Kunstwerk ein.

Gundolf Schattenmann hat diese Geschichte so fasziniert, dass er einst während seiner Zeit als Kurprediger in Scheidegg und Weiler Fidelis Bentele in Oberstaufen persönlich aufsuchte. Von ihm erfuhr er, dass eine weitere von den drei gesunkenen Krippen auf den Azoren aufgetaucht war. Der Fischer, der sie fand, wollte sie allerdings behalten. Von der dritten Krippe fehlt jede Spur. Im Arbeitszimmer des mittlerweile verstorbenen Fidelis Bentele hing ein Spruch von Michelangelo, der etwas über die innere Einstellung des begnadeten Holzschnitzers verriet: „Nichts macht die Seele so fromm und rein als die Mühe, etwas Vollkommenes zu schaffen; denn Gott ist die Vollendung, und wer ihr nachstrebt, der strebt dem Göttlichen nach. Die Kunst gehört keinem Lande an, sie stammt von Gott.“

Die Geschichte der Krippe erzählte er im Gottesdienst

Für Gundolf Schattenmann hat die Geschichte von der gesunkenen und wieder aufgetauchten Krippe einen besonderen Symbolgehalt. Wie die Krippe den Wogen des Meeres ausgesetzt war und jahrelang als verschollen und untergegangen galt, so sei es auch mit dem Leben der Menschen. Manchmal ginge ihr Glaube unter und plötzlich – vielleicht sogar auch nach sehr langer Zeit – tauche in ihrem Leben wieder eine Ahnung von dem göttlichen Grund allen Lebens auf.

Als Gundolf Schattenmann in Bad Wörishofen als Pfarrer tätig war, entdeckte er zu seinem Erstaunen in der Erlöserkirche neben dem Christbaum ebenfalls eine Blockkrippe von Fidelis Bentele. Und natürlich musste er die Geschichte der gesunkenen Blockkrippe gleich an seinem ersten Heiligen Abend im Gottesdienst erzählen.

