Aiwangers Corona-Masken-Stoff im Unterallgäu offenbar ein Ladenhüter

Markträtin Ursula Zech hat für Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler eine Maske aus dem Aiwanger-Vlies genäht. „Ich mag die sehr gerne, weil man durch die gut atmen kann“, sagt er. Die Nachfrage nach dem Stoff hält sich trotzdem in Grenzen – und das nicht nur in Markt Wald.

Plus Im Frühjahr ließ sich Wirtschaftsminister Aiwanger dafür feiern, die Landkreise mit Stoff für Corona-Masken zu versorgen. Ein halbes Jahr später gibt es im Unterallgäu noch jede Menge Vlies – und Kritik.

Von Sandra Baumberger

Ende März hatte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger mit einer Ankündigung für Aufsehen gesorgt: Er stellte den Landkreisen und kreisfreien Städten im Freistaat in Aussicht, sie mit zertifiziertem Material zu versorgen, aus dem Nähereien oder ehrenamtliche Kräfte Schutzmasken herstellen können. „Ziel ist es, den Engpass bei den Masken zu beseitigen, damit zum Beispiel bei der Alten- und Krankenpflege für mehr Infektionsschutz gesorgt ist“, teilte Aiwanger damals mit. Der Vliesstoff sei für FFP2- und FFP3-Masken zertifziert. „Jetzt ist Pragmatismus und Selbsthilfe gefragt“, so Aiwanger. „Wir müssen unsere Bevölkerung schützen.“ Doch im Unterallgäu ist es nicht überall so weit gekommen: Viele Ballen des Aiwanger-Stoffes sind noch übrig - und das hat seinen Grund.

Aus zwei Ballen nähte eine örtliche Firma rund 5900 Mund-Nasen-Masken

Ein paar Wochen nach Aiwangers Ankündigung kamen im Unterallgäu zehn Ballen des Vliesstoffes an, der nach Aiwangers Berechnung für insgesamt 50.000 Masken reicht. Ob tatsächlich so viele genäht wurden, ist allerdings mehr als fraglich: Zwei der Ballen gab der Landkreis einer örtlichen Firma, die daraus etwa 5900 Mund-Nasen-Masken nähte. Die übrigen acht Ballen wurden an die Verwaltungsgemeinschaften Kirchheim und Babenhausen sowie die Gemeinden Tussenhausen, Markt Wald, Wiedergeltingen, Rammingen, Pfaffenhausen, Lachen und Erkheim verteilt. In manchen der Gemeinden entwickelte sich der Stoff aber offenbar zum Ladenhüter.

16.03.2020, Bayern, München: Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern, spricht auf einer Pressekonferenz in der bayerischen Staatskanzlei zu den Auswirkungen der Coronavirus-Infektionen in Bayern. Bild: Matthias Balk/dpa

Im Markt Walder Gemeindeblatt findet sich jedenfalls schon seit Wochen der Hinweis: „Wir haben aktuell noch jede Menge Vlies zum Selbernähen der Mundschutze. Wer sich oder seiner Familie eine geeignete Bedeckung nähen möchte, kann gerne in der Gemeinde Vlies abholen.“ Laut Bürgermeister Peter Wachler hat die Gemeinde zunächst einen halben Ballen Vlies bekommen, der inzwischen aufgebraucht sei. Auf einem weiteren Ballen „ist noch gut was drauf“.

"Der Stoff taugt nichts" sagt eine ehrenamtliche Näherin von Corona-Masken

Während er die mangelnde Nachfrage darauf zurückführt, dass inzwischen eben die meisten mit Masken ausgestattet seien und es diese auch wieder überall zu kaufen gibt, hat eine ehrenamtliche Näherin, die nicht namentlich genannt werden möchte, eine andere Erklärung: „Der Stoff taugt einfach nichts“, sagt sie. Jedenfalls nicht für einen mehrfach verwendbaren Mund-Nasen-Schutz. Nach zwei bis drei Wäschen nämlich sei von dem Aiwanger-Vlies nicht mehr viel übrig, haben sie und ein paar Nähkolleginnen nach mehreren Waschversuchen bei unterschiedlichen Temperaturen festgestellt.

Für eine Einmal-Maske ist den Näherinnen die Arbeit jedoch zu schade. Auch wenn sie schnell sind, sitzen sie etwas mehr als zehn Minuten an einer Maske. „Das lohnt sich einfach nicht. Zumal ich ja auch noch den Gummi für die Befestigung selber hätte kaufen müssen – dafür, dass man sie dann wegschmeißt.“ Ihr geht es nicht nur um die Kosten für das Material, das im März und April ohnehin kaum noch irgendwo aufzutreiben war, sondern auch um den Müll, der durch die Wegwerfmasken entsteht. „Der Grundgedanke war vielleicht nicht verkehrt, weil ja nichts da war damals. Aber es war halt nicht zu Ende gedacht“, glaubt sie.

Auch in Kirchheim ist man vom Aiwanger-Stoff wenig begeistert

Mit dieser Einschätzung steht sie offenbar nicht alleine da. Denn auch bei der Gemeinde Kirchheim heißt es auf MZ-Nachfrage: „Wir haben noch. Aber man muss sich ja auch nur den Stoff anschauen, dann weiß man Bescheid.“ Er sei halt sehr dünn und leider nicht waschbar, sodass die meisten Näherinnen dankend abgelehnt hätten. „Ein normaler Baumwollstoff wäre vielleicht sinnvoller gewesen.“ Allerdings könnte man das Vlies als Zwischenlage für selbst genähte Stoff-Masken verwenden. Und sollte es doch noch einmal zu einem Masken-Engpass kommen, wäre der Markt Kirchheim gerüstet: Er hat sich damals nämlich nicht nur einen Ballen Vlies gesichert, sondern auch Gummibänder besorgt.

So hat es auch die Gemeinde Tussenhausen gehalten, die damals zwei Ballen Aiwanger-Vlies bekommen hat. „Wir haben’s gut gebrauchen können“, sagt Bürgermeister Johannes Ruf. Ehrenamtliche Näherinnen und das Kindergarten-Personal, das während des Lockdowns weiterbeschäftigt wurde, nähten aus dem Vlies Masken insbesondere für Senioren, die Feuerwehren und teils auch die Kinder in den Schulbussen.

Das machte Tussenhausen mit dem Corona-Masken-Stoff von Aiwanger

„Wir haben einfach versucht, die Versorgungs-Löcher, die sich in der Gemeinde aufgetan haben, zu stopfen“, so Ruf. Er sei dankbar für das Angebot und könne auch damit leben, dass die Masken streng genommen nur einmal verwendbar sind. Nur um die Gummibänder, die so schwer zu bekommen waren, habe es ihm leidgetan. „Da haben wir kurz überlegt, ob die Leute die wegschneiden und uns wiederbringen, damit wir die waschen und noch einmal verwenden können. Aber das wäre dann doch zu aufwendig geworden“, sagt der Bürgermeister. Und benötigt worden wären die gebrauchten Gummibänder bislang auch noch nicht. Es sei zwar noch Vlies da, aber auch ein Vorrat an fertigen Masken, um für eine etwaige zweite Welle gewappnet zu sein, so Ruf.

Was tun mit dem Aiwanger-Vlies? Unsere Autorin hat sich da ihre Gedanken gemacht: Das sagenhafte Aiwanger-Vlies und seine Verwendung im Unterallgäu

