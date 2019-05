vor 44 Min.

Alle Vögel sind schon lange nicht mehr da

So fühlt sich der Türkheimer Hans Forster am wohlsten: Mitten im Wald erklärt er den interessierten Teilnehmern der Vogelstimmen-Exkursion des LBV die heimische Vogelwelt.

Hans Forster hat sich sein umfassendes Wissen über die heimische Vogelwelt selbst beigebracht und gibt es bei Führungen gerne weiter. Bei dem Türkheimer wächst aber auch die Sorge um seine gefiederten Freunde

Von Valerie Schweisser

Eigentlich kann sich Hans Forster an keine Zeit erinnern, zu der er sich nicht für Vögel interessierte. Schon als Bub, erzählt er, ging er gerne mit seinen Eltern in der schönen Landschaft um Türkheim auf den Feldern und im Wald spazieren. Auch in den Bergen war die Familie oft unterwegs. „Solche Wanderungen in der freien Natur waren für mich immer wie Urlaub“.

Dabei gefielen ihm besonders die zahlreich vorkommenden Vögel. Zu Hause gab es dann Bücher mit schönen Vogeldarstellungen, die sich der junge Hans anschaute und sich dabei die Besonderheiten merkte. So vertiefte sich allmählich sein Wissen über die Vogelwelt, und wuchs gleichzeitig ihre Anziehungskraft für ihn.

Als Jugendlicher kaufte er sich dann ein Fernglas – natürlich nur ein billiges, sagt er, zu der Zeit konnte er sich ja kein teures leisten – und freute sich, dass er mit dieser Hilfe die Vögel genauer beobachten konnte. Damals erkannte der jugendliche Naturliebhaber, dass es zahlreiche Vögel gab, die man kaum oder gar nicht sah, sondern nur hörte.

„Aus dieser Erkenntnis heraus habe ich mich immer mehr für den Gesang der Vögel als für das Aussehen interessiert“, erinnert sich Hans Forster. Er entwickelte dann eine besondere Fähigkeit, auch täuschend ähnliche Vogelstimmen akkurat auseinander zu halten.

Wer schon mal eine Vogelstimmungwanderung mit dem langjährigen Mitglied des Landesverbandes für Vogelschutz (LBV) mitgemacht hat, weiß, wie eindrucksvoll bei ihm diese Fähigkeit ist. Dazu kommt, dass Hans Forster – wie schon sein Vater vor ihm – seit vielen Jahren im Kirchenchor singt. Er ist sicher, dass das Singen selbst, aber auch die Disziplin und Konzentration, die man dafür braucht, sein sicheres Erkennen der Vogelstimmen noch weiter unterstützt.

Praktisch vom Anfang an hielt Hans Forster in genauen, ausführlichen Notizen alles fest, was er in seinen Streifzügen durch die Natur sah und hörte. Diese Streifzüge macht er übrigens heute immer noch genau so – oder fast genau so – oft wie in jungen Jahren. Recht häufig können Spaziergänger, die in den Wertachauen oder an den Stauseen unterwegs sind, dem Hans begegnen, allein oder von seiner Frau Annemarie begleitet – aber immer mit Fernglas.

Mit Trauer stellt der Vogelliebhaber Hans Forster fest, dass die Zahl und Vielfalt der von ihm beobachteten Vögel schon seit Jahren abnehmen. Den großen Brachvogel hat er zum Beispiel zum letzten Mal etwa ums Jahr 1985 gesehen. „Auch Rebhühner werden bei uns immer seltener, Kiebitze auch „, so Forster.

Früher, sagt er, konnte man zur Zugzeit auf der Goldenen Weide hunderte von diesen schönen Vögeln beobachten, jetzt sind sie fast verschwunden. Gartenrotschwänze, Rauchschwalben – die traurige Liste mag er gar nicht weiterführen.

Welchen Rat gibt uns dieser bodenständige Mann, der sein Leben lang Vögel geliebt und beobachtet hat, um diesen Schwund vielleicht doch noch im letzten Augenblick aufzuhalten? „Wir müssen mehr Brutmöglichkeiten anbieten, mehr Verstecke, mehr unordentliche, wilde Ecken. Hecken pflanzen, Insekten schützen statt vernichten und der Entstehung von Lebensgemeinschaften Raum geben“, fordert Hans Forster.

Wer noch einen alten Schuppen besitzt, sollte ihn stehen lassen, damit Mehlschwalben wieder Nester bauen können. Ein besonderer Vorschlag von ihm: statt Randstreifen, die oft an stark befahrenen Straßen liegen, unbewirtschaftet zu lassen, könnten Landwirte mit aneinanderliegenden Flächen vereinbaren, eine in der Mitte liegende Fläche den Tieren zu überlassen. Da könnten vor allem Bodenbrüter ungestört von Verkehr und sonstigem Lärm ihre Jungen hochziehen.

Wird Hans Forster irgendwann aufhören, seine Beobachtungen zu machen? „Nicht, so lange ich die Stimmen der Vögel hören kann“, sagt er.

