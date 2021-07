Allgäu

15.07.2021

An den Allgäuer Kliniken sind die Blutkonserven knapp

Auch in den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu mussten in den vergangenen Wochen bereits vereinzelt geplante Operationen verschoben werden, weil es nicht genügend Blutkonserven gab.

Plus Corona sorgt auch bei niedrigen Inzidenzzahlen für Engpässe: Die Lage in den Krankenhäusern im Unterallgäu verschärft sich, weil Blut fehlt. Das wirkt sich bereits auf Operationen aus.

Von Melanie Lippl

Fast jedes Jahr im Sommer werden Blutkonserven knapper, doch in diesem Jahr verschärft sich die Lage durch die Corona-Pandemie noch einmal zusätzlich: Der Blut-Bedarf vieler Kliniken ist stark gestiegen, weil sie verschobene Operationen nun nachholen, erklärt Patric Nohe vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in München. Zudem gibt es derzeit weniger Spenderinnen und Spender, weil mehr Menschen ihre Freizeit genießen oder in den Urlaub fahren. „Verständlicherweise“, sagt Nohe. Doch wenn wie jetzt Blutkonserven fehlen, wirkt sich das auch negativ auf Patienten aus – auch in unserer Region.

