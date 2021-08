Allgäu

vor 18 Min.

Aussteiger packt aus: „Drogen gibt es in jedem Allgäuer Dorf“

Mit 14 rauchte er den ersten Joint und wurde rasch abhängig von Drogen. Nun, mit 30, will der Allgäuer Dennis (Name geändert) Eltern warnen, Drogen nicht zum Tabuthema zu machen.

Plus Ein 30-jähriger Allgäuer, der inzwischen von den Drogen losgekommen ist, berichtet von Dealern, Preisen und Partys – und warnt Eltern davor, die Gefahren zu unterschätzen.

Von Tobias Schuhwerk

Er will nie wieder etwas mit Drogen zu tun haben. Und er will andere vor einem Schicksal wie seinem bewahren. Der Allgäuer Dennis (30, Name geändert) war jahrelang süchtig nach Haschisch, Ecstasy, Speed und Koks. Jetzt geht der Drogen-Insider, der mittlerweile clean ist, an die Öffentlichkeit.

