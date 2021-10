„Trecker Babe“ Theresa aus Altensteig ist im Fernsehen zu sehen

Theresa Hinz aus Altensteig ist Betriebshelferin in der Landwirtschaft. Sie liebt die Arbeit auf dem Bauernhof und steht auch gern vor der Kamera. Am Sonntag ist sie im TV zu sehen.

Theresa Hilz, die seit einem Jahr in Altensteig wohnt, ist am Sonntag, 17. Oktober, im Fernsehen zu sehen. Der Alltag der Betriebshelferin auf dem Bauernhof Metz in Kirchdorf wurde von einem Fernsehteam von „Abenteuer Leben“ begleitet. Wer das „Trecker Babe“ sehen will, muss am Sonntag ab 22.15 Uhr Kabel eins einschalten.

Die Landwirtin aus Altensteig war schon mal im Fernsehen

Schon einmal war die 25-Jährige in der Sendung zu sehen und sie war auch schon mal Teil des Jungbauernkalenders. Dieses Mal hat das Filmteam die Landwirtin bei der Ernte begleitet, beim Kreiseln des Grases und im Stall bei den Kühen. Welche Szenen letztlich im Fernsehen zu sehen sind, weiß die junge Frau selbst nicht – darum wird auch sie am Sonntag den Fernseher einschalten.

Lesen Sie dazu auch