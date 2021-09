Amberg

Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses fängt Feuer

Ein Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses löste einen großen Feuerwehreinsatz in Amberg aus.

Plus In Amberg löste offenbar ein Defekt in einer Bastelwerkstatt ein Feuer aus. Nur das Schnelle Eingreifen von mehr als 45 Feuerwehrleuten und von Hausbewohnern verhinderte Schlimmeres.

Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Amberg ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. „Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Amberg, Türkheim, Wiedergeltingen und Buchloe konnte zum Glück Schlimmeres verhindert werden“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

