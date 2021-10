Die Gemeinde Amberg geht finanziell in die Vollen

Plus Die Gemeinde Amberg hat noch immer millionenschwere Investitionen vor sich. Wofür die Gemeinde Geld ausgibt.

Auch wenn sie meist spät kommen, sind es doch alljährlich – vor allem von Gemeinderat und Bürgermeister – mit Spannung erwartete Zahlen; die Rede ist in diesem Fall vom Haushalt der Gemeinde Amberg.