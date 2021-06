Amberg/Ettringen/Rammingen/Türkheim/Wiedergeltingen

11:00 Uhr

Die Rathäuser im Wertachtal machen sich wieder locker

Ab Montag, 14. Juni, hat das Rathaus Ettringen wieder zu den üblichen Bürozeiten geöffnet. Nach und nach kehren die Verwaltungen wieder in den „Normalbetrieb“ zurück.

Plus Inzwischen können wieder in fast allen Rathäusern Behördengänge persönlich erledigt werden. Nur die Türkheimer müssen noch bis zum Monatsende warten. Warum das so ist.

Von Alf Geiger

Aufatmen auch in den Rathäusern im Wertachtal: Nach monatelangen Einschränkungen durch die Corona-Krise herrscht inzwischen wieder Normalbetrieb.

