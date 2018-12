vor 55 Min.

An Weihnachten ist längst nicht alles vorbei

Bei Familie Schwele in Rammingen stellen 550 Figuren das Leben Jesu nach. Und weil es viel zu mühsam wäre, das alles immer wieder neu aufzubauen, lässt der Ramminger Bürgermeister seine Krippe das ganze Jahr stehen

Von Wilhelm Unfried

Am Feiertag Heilige- Drei-Könige ist die Weihnachtszeit eigentlich vorbei. Der Baum fliegt auf den Kompost und die Krippe wird wieder eingepackt und im Keller verstaut. Nicht so im Hause Schwele in Rammingen.

Der Bürgermeister hat die wichtigsten Stationen im Leben Jesu Christi, also von der Verkündigung über die Geburt bis hin zur Kreuzigung und Auferstehung in einem großen Panorama zusammen gestellt. Eine Ganz-Jahres-Krippe sozusagen, die doch einigen Platz wegnimmt.

Die Figuren sind gekauft, die Landschaften und Gebäude bastelte Schwele selbst zusammen. Eigentlich ist dieses Werk viel zu schade, dass es in einem Privathaus steht – es würde sich bestimmt auch in einer Kirche gut machen, um es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Anton Schwele war schon immer ein Freund sakraler Kunst. So gibt es in seinem Haus auch zahlreiche Madonnen mit und ohne Jesu-Kind. Sie stammen von Holzschnitzern aus Südtirol. Darunter sind auch Raritäten wie eine Kastenkrippe. Und so besuchte er in seiner Freizeit auch viele Ausstellungen. Dabei stieß er auf einen Händler in Weiden, der die rund zehn Zentimeter großen Figuren herstellen lässt. Und schon entstand im Kopf von Schwele ein Panorama, das alle wichtigen Stationen im Leben Jesu beinhalten sollte. Und da kommt eine ganze Menge zusammen.

Die Lebensgeschichte Jesu beginnt mit der Verkündigung, die Herbergssuche und die Geburt in der Krippe. Mit der Aufwartung der Heiligen Drei Könige enden in der Regel die Krippen, die in den Häusern an Weihnachten aufgebaut werden.

Doch das spannende Leben von Jesu ging ja bekanntlich weiter. Hier betrat Schwele zum Teil Neuland. Einige Figuren gab es nicht. Diese wurden nach seinen Wünschen nachgeliefert. Die Figuren werden detailgetreu in China gefertigt und wie es sich dort gehört aus Plastik. Dies alles „schenkte“ sich der Ramminger Bürgermeister zu seinem 60. Geburtstag.

Doch mit den Figuren war es nicht getan. Meist in der Nacht entstanden dazu die passenden Landschaften und Gebäude aus Gips, Holz und Styropor. Der Händler war so begeistert, dass er viele Vorlagen übernahm und nun auch gleich Figuren samt Ensemble liefert.

Während die üblichen Krippen mit den Heiligen Drei Königen enden, geht es bei Schwele nun erst richtig los. Es folgen die Beschneidung, die Taufe Jesus im Tempel und die Bergpredigt, um nur ein paar Stationen zu nennen. Ein großer Platz wird natürlich der Karwoche eingeräumt, Fußwaschung, das letzte Abendmahl, Geißelung, Dornenkrone und die Kreuzigung. Der Reigen endet mit dem Emaus-Gang und der Himmelfahrt zu Pfingsten. Dies alles hat Schwele mit viel Liebe und Ideenreichtum aneinandergereiht. Blickt man auf die rund neun Quadratmeter große Ausstellungsfläche, so „wuselt“ es am Anfang nur von Menschen und Tieren. Mit einem gewissen Abstand bekommt der Betrachter dann schon einen Einblick in die Logik der Geschichte und ist überwältigt von der Vielzahl des Zusammengetragenen. Und von den Details. So hat der Tempel in Anlehnung an die zwölf Stämme zwölf Säulen.

Krippen sind bekanntlich Volkskunst. Stil und Ausstattung sind geprägt von den Menschen, die sie geschaffen haben. Deutlich wird dies bei einigen „Schätzen“ aus der Sammlung von Schwele. Besonders angetan haben es ihm Figuren aus Kenia, die er von einer aus Rammingen stammenden Klosterschwester erhalten hat. Sie sind schwarz, aus Holz und lösen wegen der Fremdartigkeit Neugierde aus.

Übrigens: Der Bürgermeister ist froh, dass die Krippe das ganze Jahr über steht. Jedes Jahr auf- und abbauen, das wäre sogar ihm zu viel. Er hat nämlich die Nächte und Stunden, in denen er die Figuren und Bauten zusammengestellt hat, nicht gezählt – ein zweites Mal möchte er das nicht noch einmal machen.

