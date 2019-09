vor 26 Min.

Anpacken für den neuen Kindergarten

Kindergartenplätze sind in Bad Wörishofen mittlerweile ein knappes Gut. Der Neubau am Ostpark soll Entlastung schaffen. Beim Spatenstich ging es auch um die Kosten und die Frage, wie lange die Plätze reichen

Von Markus Heinrich

Mit Bauhelmen, kleinen Schubkarren und Schäufelchen ausgerüstet, waren die Kinder der „Villa Kunterbunt“ bereit für den großen Tag: Der Spatenstich für den Bau des neuen Kindergartens an der Brucknerstraße bedeutete gestern den offiziellen Startschuss für die neuen Räume der Kinder. Derzeit sind sie im ehemaligen Familie-Kind-Haus der Barmherzigen Brüder unweit des Kurparks untergebracht. Die Stadt Bad Wörishofen hat das Gebäude vom Orden gemietet.

Mit Feuereifer sangen die Kinder auf der Großbaustelle nicht nur ihr Willkommenslied, sondern schritten dann auch gleich zur Tat. Während Bürgermeister Paul Gruschka (FW) über das Projekt berichtete, wurde im Hintergrund schon fleißig gebuddelt. Sieben Millionen Euro wird der Neubau gleich neben der Sebastian-Kneipp-Schule und unweit der Beruflichen Schulen Bad Wörishofen kosten. Gruschka sagte vor den Gästen aus Stadtrat, Stadtverwaltung und den Kindergärten, dass die Stadt dabei mit Zuschüssen in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro rechne. Damit müssen 3,5 Millionen Euro aus der Stadtkasse finanziert werden.

Entstehen werden zwei Krippen-Gruppen, drei Kindergarten-Gruppen und zwei Hort-Gruppen. Insgesamt hält der Neubau 155 Betreuungsplätze vor, davon 105 Kindergartenplätze. Wie lange diese Plätze reichen, muss sich zeigen. Marion Böhmer-Kistler (CSU) hatte bereits im Sommer gesagt, dass der tatsächliche Bedarf höher sei, als der ermittelte. Nun ist auch bekannt, dass die möglichen Folgen der neuen Regelung zum Einschulungskorridor in der Planung nicht berücksichtigt wurden. Bei Kindern, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, können Eltern nun frei entscheiden, ob sie das Kind sofort oder erst ein Jahr später einschulen. Bislang war diese Verzögerung nur mit einer Härtefallregelung möglich. Das bedeutet, dass womöglich weniger Kindergartenplätze frei werden, als gedacht. Die Planung für den Kindergarten fußt auf der Bedarfsberechnung des Landratsamtes. Darin war der Einschulungskorridor aber noch nicht berücksichtigt, wie die Behörde jüngst mitteilte.

Der Platzbedarf war dann auch beim Spatenstich ein wichtiges Thema bei Gesprächen am Rand des Geschehens. „Die Regierung von Schwaben hat die Plätze als bedarfsgerecht anerkannt und so wird auch gebaut“, sagte Bürgermeister Gruschka in seiner Rede. „Wir bewegen etwas Großes für Bad Wörishofen“, betonte der Rathauschef. Neben Krippe, Kindergarten und Hort sei auch ein Kneippraum in dem Gebäude vorgesehen. Die Entscheidung, das Personal des ehemaligen Kinderhorts von St. Justina zu übernehmen, nannte Gruschka zudem vorausschauend, mit Blick auf die Personalnot, die nun wieder Thema ist, Stichwort Gute-Kita-Gesetz in Bayern. „Kinder brauchen dringender denn je Unterstützung und Fördermöglichkeiten“, sagte Gruschka. Dazu trage Bad Wörishofen bei.

Dass der Betreuungsbedarf immer weiter zunehme, hatten zuletzt auch Bad Wörishofens Geschäftsleiter Martin Aicher und Saskia Nitsche vom Landratsamt gesagt.

Der neue Kindergarten soll nach Lage der Dinge im Sommer 2021 fertig sein. Die Zeit drängt, da der Mietvertrag für die Villa Kunterbunt spätestens am 31. Mai 2021 endet. Dass es da keinen Verhandlungsspielraum mit dem Orden mehr gebe, hatte Gruschka bereits zu einem früheren Zeitpunkt gesagt. Städtische und kirchliche Einrichtungen halten derzeit 416 Kindergartenplätze, 84 Krippen- und 40 Hortplätze vor. Die städtischen Kindergärten und der Hort sind praktisch voll, auch der kirchliche St.-Anna-Kindergarten ist nach Zahlen der Stadt voll belegt. Am ehesten gebe es derzeit noch Krippenplätze, sagte Aicher zuletzt. Vereinzelte Plätze weist die Statistik auch noch für Dorschhausen und Kirchdorf aus. Nach dem Neubau werden es 456 Kindergartenplätze sein, 99 Krippenplätze und 50 Hortplätze.

