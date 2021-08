Der Mann, der die krummen Spielplätze baut

Christian Kaufmann stellt mit seiner Apfeltracher Firma Spielgeräte her, die auf den ersten Blick anders aussehen als gewohnt. Er erklärt, worauf es dabei ankommt.

Wer denkt, ein Spielplatz sei ein reines Vergnügen, der kennt Christian Kaufmann und seinen dicken Schmöker über die 1176 nicht. Das ist die Nummer der Europäischen DIN-Norm für Spielplätze: Die technische Empfehlung ist die Grundlage für alles, was Spielplatzbauer wie Christian Kaufmann tun – auch wenn man das seinen abenteuerlichen Spielplätzen mit den vielen krummen, scheinbar zufällig platzierten Baumstämmen auf den ersten Blick nicht ansieht. Mit seiner Firma „LignumPlus“, die in Apfeltrach ihren Sitz hat, kommt der 53-Jährige immer häufiger zum Zug, wenn in unserer Region Spielplätze gebaut werden – zum Beispiel in Mindelheim an der Bleichstraße oder in Markt Rettenbach nahe des Marktplatzes. Mit uns hat er „seinen“ Spielplatz in Dirlewang besucht und dort erklärt, worauf es wirklich ankommt beim Spielplatzbau – nicht nur in Sachen Sicherheit

Geschicklichkeit, Körperwahrnehmung, aber auch Mut und Überwindung soll so ein Spielplatz bei seinen kleinen Nutzerinnen und Nutzern fördern – und natürlich den Spaß an der Bewegung und die Interaktion mit anderen Kindern. Früher ging das auch ohne Geräte. „Meine Generation ist noch in richtigen Bäumen und Haselnusshecken geklettert“, sagt der 53-jährige Christian Kaufmann. „In heutigen Wohngebieten oder Kindergärten ist das nicht mehr möglich.“

Stattdessen hangeln sich Kinder nun in seiner Niedrigseilanlage von Stamm zu Stamm, klettern im Netz hoch zur Rutsche, pendeln auf der Bauchschaukel hin und her oder pumpen Wasser zum „Matschen“ nach oben.

Christian Kaufmann plant seine Spielplätze nur grob

Mit ihren naturnahen Spielplätzen will Kaufmanns Firma ein Gegengewicht zu Spielgeräten im Innenraum schaffen. Der 53-Jährige plant seine Spielplätze nur grob. Wie die Geräte am Ende aussehen, entscheidet die Natur. „Den Stil gibt das Holz vor“, sagt er. Für die Spielplätze verwendet er naturförmige, entsplintete Robinie, also reines Kernholz, das auch nicht behandelt wird. „Es hat eine natürliche Dauerhaftigkeit und ist zäh und hart.“ Das Holz stammt aus Baden-Württemberg, dem Elsass und den Vogesen. Seine natürlichen Gerbstoffe sorgen für die Dauerhaftigkeit. 20 bis 25 Jahre stehen solche Spielplätze, erklärt Kaufmann.

Der Bereich für die kleineren Kinder ist einem Schiff mit Segel nachempfunden. Foto: Melanie Lippl

Nicht jeder kommt damit klar, dass die Robinie krumm und hart ist. „Für klassische Zimmerer und Schreiner ist das erstmal ein Problem“, weiß der Chef des Zwei-Mann-Betriebs. „Man muss auf das Holz eingehen und nicht andersherum – sonst wird man verrückt!“ Er selbst kommt „vom Holz her“, wie er sagt, also aus der Forstwirtschaft.

Früher hat Kaufmann Lawinenverbauungen aus Robinie und Esskastanie gefertigt. „Da hab’ ich gelernt, mit diesen Hölzern zu arbeiten.“ Über den Holzhandel und die Arbeit als Garten- und Landschaftsbauer kam er zum Bau von Spielgeräten. Ein Kunde hatte ihn gefragt, ob er nicht auch so etwas anfertigen könnte. Nach einem entsprechenden Kurs beim Tüv in München und ausgerüstet mit seinem 900 Seiten starken Buch über die DIN EN-1176 hat sich Kaufmann an die ersten Geräte gewagt – und überzeugt seitdem immer mehr Kunden, die ihn inzwischen gerne über Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfehlen.

In einem Radius von rund 100 Kilometer um Apfeltrach baut er seine Spielplätze. „Als kleiner Spezialanbieter reicht diese Region aus“, sagt er. Meist baut er vier bis sechs Spielplätze im Jahr in einer Projektgröße zwischen 20.000 und 100.000 Euro, manchmal – etwa in der Mindelheimer Bleichstraße – kümmert er sich auch um den Landschaftsbau um die Geräte herum. Anders als bei großen Herstellern kommt bei ihm alles aus einer Hand – von der Akquise und dem Angebot bis hin zur Planung und Umsetzung.

Für die Spielplätze gibt es in der Apfeltracher Firma keine genauen Pläne

Christian Kaufmanns Entwurfskizzen sind verhältnismäßig grob. Eigentlich legt er darin nur fest, welche Elemente er oder der Kunde auf dem Spielplatz haben will, und wie viele sogenannte „Steher“ – also senkrechte, stabile Stämme – man dafür benötigt. „Aber es gibt keinen festen Plan, an welchem Zentimeter was hinkommt“, sagt er. „Je weniger man vorfertigt, umso individueller kann man bauen.“

Für jeden Spielplatz gibt es nur eine grobe Planskizze. Foto: Melanie Lippl

Vor Ort werden erst die Steher einbetoniert, dann wird der Rest ausgestaltet. Damit das Holz nicht zu sehr verwittert, wird es nicht direkt in den Boden gesetzt, sondern kommt in einen sogenannten Pfostenschuh. Der steckt etwa 60 bis 70 Zentimeter tief im Boden; pro „Steher“ sorgen zudem rund 400 Kilo Beton für die nötige Stabilität.

Die sogenannten Herkules-Taue, die Kaufmann verwendet, stammen aus der Hochseefischerei. Weil ein Stahlseil miteingearbeitet ist, sind sie besonders stabil und lassen sich auch nicht mit einem Messer oder ähnlichem beschädigen.

Das Besondere an Kaufmanns Firma: Hier dürfen auch Laien mit anpacken. Durch seine jahrelange Erfahrung weiß er inzwischen, für welche Tätigkeiten er die Helferinnen und Helfer – seien es Eltern, Anwohner oder Angestellte des Bauhofs – einsetzen kann. Die Arbeitseinsätze, die meist zwei Tage dauern, kommen in der Bevölkerung gut an und machen sich auch im Geldbeutel bemerkbar. Zwischen 1000 und 1500 Euro können Kunden so schnell mal pro Spielplatz sparen.

Auf einem perfekten Spielplatz muss man klettern können, sagt Kaufmann

Was macht für einen Planer und Bauer wie Kaufmann einen perfekten Spielplatz aus? „Klettern muss immer sein und wird nie langweilig.“ Der Spielplatzbauer ist immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich und wie kreativ die Kinder seine Spielgeräte nutzen. Wichtig sei nur: „Nicht helfen! Wer selbst hochkommt, schafft es auch.“ Selbst wenn es die drei Meter Fallhöhe sind, die laut DIN EN-1176 erlaubt sind – und die einen, schon von unten betrachtet, erst mal schlucken lassen. Eins sollte man aber tunlichst vermeiden, erklärt der Spielplatzexperte: die Kinder auf eine höhere Ebene zu heben, für die sie eigentlich noch gar nicht bereit sind.

Kaufmann hält es für richtig, dass Kinder auf einem Spielplatz an ihre Grenzen geführt werden. „Manchmal muss man vielleicht erst ein Jahr warten, bis man etwas kann.“ Wenn man es dann aber geschafft habe, sei man umso stolzer. Hangelstrecken, gerade in der Höhe, sind auch noch für größere Kinder herausfordernd, „aber sie probieren es schon so lange, bis es klappt“, weiß er.

Verletzungen sind von der DIN-Norm übrigens nicht ausgeschlossen. Wenn ein Spielplatz vom Prüfer abgenommen wurde, heißt das also nicht, dass dort niemals etwas passieren wird. Geht es um Haftung nach Unfällen, dreht sich alles um die Frage der „groben Fahrlässigkeit“. Die Träger, also etwa Gemeinden oder Schulen, müssen dafür sorgen, dass die Geräte regelmäßig inspiziert werden. Als Hersteller darf man keine Fallensituationen einbauen, in denen sich die Kinder strangulieren könnten oder unvorhersehbaren Gefahren ausgesetzt sind. So darf zum Beispiel das Dach eines Rutschenhäuschens nicht dazu verführen, hinaufzuklettern.

Was man bei der Sicherheit von Spielplätzen beachten muss

Besondere Aufmerksamkeit muss man als Spielplatzbauer den Stellen schenken, an denen es zu sogenannten „zwangsgeführten Bewegungen“ kommt, erklärt Kaufmann. Das sind Bewegungen, die sich nicht mehr stoppen lassen – etwa, wenn ein Kind einmal an einer Rutsche oder einer senkrechten Stange nach unten losgerutscht ist. „Das dürfen keine Kordelfangstellen sein“, sagt Kaufmann. Das Kind darf sich also nicht mit einer Kordel oder einem anderen Teil der Kleidung oben verfangen können, während es selbst auf dem Weg nach unten ist.

Prüfkörper sollen einen Kinderkörper (links) und -kopf symbolisieren. Sie stellen sicher, dass Kinder nirgendwo stecken- oder hängenbleiben können.

Mit sogenannten „Prüfkörpern“ kontrolliert Kaufmann deshalb die richtigen Abstände von seinen Hölzern und den anderen Bauteilen: „Der Torso eines Kinds darf hier nicht durchgehen“, erklärt er und deutet auf den schmalen, roten Prüfkörper, der den Körper eines Kindes symbolisieren soll. Er zeigt auf den größeren, runden Prüfkörper daneben: „Und wenn der Torso durchgeht, muss der Kopf auch durchgehen.“

Ob er die Geräte selbst auch mal testet? Kaufmann muss grinsen. „Klar hängt man sich mal in die Seile“, sagt er. Ein Spielplatz müsse ja auch einen Erwachsenen aushalten – so besagt es die DIN-Norm.