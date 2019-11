vor 19 Min.

Arbeitsmarkt: Quote im Unterallgäu liegt bei 1,7 Prozent

Der Landkreis Unterallgäu hat auch im November wieder eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten von ganz Deutschland

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu ist im November stabil bei 1,7 Prozent geblieben. Damit hat das Unterallgäu weiterhin eine der niedrigsten Quoten in ganz Deutschland. Nach Angaben der Agentur für Arbeit hatten im November 1414 Unterallgäuer keinen Job. 173 davon waren jünger als 25 Jahre. Die Arbeitslosigkeit unter den 15- bis 24-Jährigen betrug damit 1,6 Prozent. 410 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II. Das waren 0,5 Prozent aller Erwerbspersonen. Auch die Jugendarbeitslosigkeit und die Zahl der Arbeitslosengeld-II-Empfänger sind im Unterallgäu im bundesweiten Vergleich besonders niedrig.

Das Ende der Sommersaison macht sich im Allgäu bermerkbar

Im November machte sich nach Mitteilung der Agentur für Arbeit das Ende der Herbstsaison im Tourismusgewerbe auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Aktuell waren mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Monat zuvor. „Diese Entwicklung erleben wir im Allgäu jedes Jahr, denn in der Übergangszeit zwischen Herbst- und Wintersaison melden sich Menschen arbeitslos, die zuletzt in Hotellerie und Gastronomie gearbeitet hatten. Das gilt insbesondere für die Regionen entlang der Berge und am Bodensee“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Viele dieser Menschen werden zum Start der neuen Wintersaison bereits in wenigen Wochen wieder eine neue Beschäftigung aufnehmen.

Daneben sind jedoch auch erste konjunkturelle Einflüsse auf dem Arbeitsmarkt erkennbar. Deutlich stärkere Zugänge aus Beschäftigung in die Arbeitslosigkeit insbesondere im nördlichen Allgäu führen zu einer höheren Arbeitslosigkeit als im Vorjahr.“

Die Region Mindelheim hat Spitzenwerte

In diesem November erreichte die Arbeitslosenquote im gesamten Allgäu 2,4 Prozent. Sie lag damit um 0,1 Prozentpunkte über dem Wert des vergangenen Jahres. Der Jahresvergleich zeigt für die verschiedenen Wirtschaftsräume kein einheitliches Bild. In der Mehrzahl der Regionen ging die Quote leicht nach oben, während sich die Arbeitslosigkeit im Wirtschaftsraum Kempten und im Landkreis Lindau stabil zeigte. Die beste Entwicklung zeigte die Region Kaufbeuren mit einer Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent. Das war die einzige Region, in der sich die Quote im Jahresvergleich verbesserte. Dennoch blieb der Wirtschaftsraum Mindelheim im Agenturbezirk mit einem Wert von 1,9 Prozent weiter an der Spitze, gefolgt von Marktoberdorf und Memmingen. Der Raum Füssen hatte ebenso wie das südliche Oberallgäu einen Zuwachs von arbeitslosen Menschen zu verzeichnen. (mz)

