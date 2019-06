Artenschutz: Bauern und Naturschützer an einem Tisch

Plus Bei der Diskussion "Rettet die Bauern" in Mittelrieden suchen Landwirte und Umweltschützer das Gespräch. Allein der Titel sorgte für erhitzte Gemüter.

Ein heißes Eisen packte der Bayerische Bauernverband (BBV) im Landkreis Unterallgäu mit seiner Podiumsdiskussion in Mittelrieden an, als es um das Artenschutzvolksbegehren „Rettet die Bienen“ ging. Als eigenen Titel wählte der BBV „Rettet die Bauern“ und sorgte damit durchaus für erhitzte Gemüter. Auf dem Podium moderierte BBV-Geschäftsführer Helmut Mader, neben ihm saßen Bezirkspräsident Alfred Enderle und Kreisobmann Martin Schorer. Weiter nahmen die Politiker Klaus Holetschek (CSU) und Bernhard Pohl (Freie Wähler), sowie Grünen-Fraktionsvorsitzende Gisela Sengl teil. Der bayerische Vorsitzende vom Bund Naturschutz, Richard Mergner, war als Unterstützer des Volksbegehrens auf dem Podium.

Vieles, was der „runde Tisch“ für die Gesetzesinitiative einbringen will, sei nicht gekommen, eröffnete Mader die Runde im restlos vollen Saal. Seit dem Jahr 2000 habe sich die Zahl der Milchbauern halbiert, bedauerte er. Da sieht Schorer „die Gemütslage der Bauern sehr belastet“. Viele Bauern fühlen sich durch das Volksbegehren nun nochmals gebrandmarkt. Die wenigen Wortmeldungen von Bund Naturschutzseite aus der Region zeigten, dass Verbraucher und Landwirtschaft endlich zusammenfinden und miteinander reden müssten.

Viele Menschen wollen vor Ort einkaufen, sagt Silke Lotterbach aus Mindelheim

So erlebt zum Beispiel Silke Lotterbach, stellvertretende BN-Vorsitzende aus Mindelheim, bereits viele junge Leute, für die „lokal einkaufen“ sehr wichtig ist. Damit verbindet sie die Chance für die Bauern, mit der Bevölkerung eine Partnerschaft zu schmieden. „Es geht darum, was wir alle tun können, um Klima, Artensterben und auch das Bauernhofsterben zu stoppen“, sagte sie.

Sehr betroffen zeigte sich Seniorlandwirt Alfons Kerler aus Hausen, der bereits 65 Jahre in der Landwirtschaft tätig ist. Einerseits wachse der Druck aus der Bevölkerung, andererseits werde seit Jahrzehnten das „Einkaufen im Dorf“ vernachlässigt. Einen „Runden Tisch“ will CSU-Abgeordneter Klaus Holetschek im Landkreis etablieren und gemeinsame Ergebnisse erzielen, während sein Landtagskollege Bernhard Pohl sich kämpferisch zeigte und eigene Kampagnen starten will. Wie bei einem Wettbewerb „müssen wir die Trends setzen und die Gesetzesvorlage der Realität anpassen“, so der Kaufbeurer.

Die Bauern berichten von ihren Erfahrungen, wie Rehkitze geschützt werden können

Landwirt Gerhard Trunzer aus Bad Grönenbach berichtete, dass er die Auflage, Grünland von der Mitte aus zu mähen, ausprobiert habe. Sein Fazit: „Ich habe doppelt so lange gebraucht, wie sonst!“ Kreisobmann Schorer lässt vorab Jäger und andere Personen durch die Wiesen streifen, um Rehkitze zu retten. Wie sehr der Wildschutz auf den Nägeln brennt, machte auch der Bad Wörishofer BN-Vorsitzende Alexander Siebierski deutlich.

Total überrascht vom Erfolg der Initiative Artenschutz war die stellvertretende Grünen-Vorsitzende Sengl. Die Landwirtschaft stellt sie vornan, weil 47 Prozent der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt und nur zwei Prozent Privatgärten sind. Sie sieht eine Riesenchance für die Bauern, als Lebensmittelerzeuger näher an die Bevölkerung zu kommen. „Die Gesellschaft hat sich noch nie so viel mit Landwirtschaft beschäftigt“, betonte sie. Für Enderle hingegen, weiß die Bevölkerung zuwenig über Landwirtschaft, sonst wäre das Volksbegehren nicht erfolgreich gewesen. „Wir müssen besser erklären, was unsere Bäuerinnen und Bauern tun“, wünscht er. Alle Gesellschaftsschichten müssen in die Pflicht genommen werden. Es fehle das Bekenntnis zum Flächensparen.

Grünen-Abgeordnete forderte einen Zusammenhalt für die Landwirtschaft in Bayern

Für Holetschek sind „die Bauern die Seele des Landes“. Um das Bauernhofsterben zu bremsen, stellte Mergner die gemeinsamen Interessen von Naturschutz und Landwirtschaft heraus. Täglich entscheide jeder mit, wohin sich die Landwirtschaft entwickelt, sagte Schorer, und meinte damit die Kaufentscheidungen, die jeder Einzelne trifft. „Da draußen sitzt ein großer Markt, der euch ernst nimmt“, gab auch BN-Vorsitzender Alexander Siebierski zu bedenken. Und die Grünen-Abgeordnete Gisela Sengl forderte die Anwesenden auf: „Wenn die Landwirtschaft in Bayern überleben soll, müssen wir zusammenhalten!“

