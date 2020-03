vor 1 Min.

Arztversorgung in Mindelheim: Bürger sorgen sich

Wird es auch in Zukunft genügend Hausärzte geben, um die medizinische Versorgung auf dem Land zu gewährleisten?

Plus Die Stadt solle mehr tun, sagt die Bürgergemeinschaft. Das erzürnt CSU-Fraktionschef Walter und den Bürgermeister.

Von Johann Stoll

Mitte November 2019 hatte die Mindelheimer Zeitung über einen drohenden Notstand bei der Zahl niedergelassener Ärzte in und um Mindelheim berichtet, den die Stadt fürchtet. Von zehn Medizinern seien sieben über 60 Jahre alt. Wenn keine Nachfolger gefunden werden, fehlen spätestens in vier, fünf Jahren Ärzte in der Kreisstadt.



Nun hat die Mindelheimer Bürgergemeinschaft das Thema aufgegriffen und für Irritationen bei Bürgermeister Stephan Winter und CSU-Fraktionschef Christoph Walter im Stadtrat gesorgt. In einem Antrag im Stadtrat heißt es wörtlich, „die Stadt darf diesen Notstand nicht einfach auf sich zukommen lassen“.

Alles nur ein Wahlkampfmanöver? Christoph Walter hielt der Bürgergemeinschaft ein Wahlkampfmanöver vor. So kurz vor der Kommunalwahl würden die Leute nur „wuschig“ gemacht. Das Thema sei viel zu wichtig für die Bevölkerung, als dass es in einem solchen Antrag abzuhandeln wäre.

Er schlug vor, dass sich der im Mai neu formierende Mindelheimer Stadtrat zu einer Klausursitzung zusammenfinden sollte, um das Thema umfassend anzugehen. Manfred Schuster dagegen meinte, die Lage sei sehr wohl brisant, wenn 50 Prozent der Ärzte älter als 60 Jahre alt seien.

Bürgermeister Winter weist Vorwürfe zurück Dem Eindruck, dass die Stadt nicht handele, trat Bürgermeister Winter entschieden entgegen. Er betonte, einiges sei bereits unternommen worden. So hat die Stadt – wie im Antrag gefordert – mit den niedergelassenen Medizinern längst Kontakt aufgenommen und nachgefragt, wann und ob ein Nachfolger gesucht wird. Die meisten seien an einer Nachfolgelösung interessiert. Viele machten weiter aus Verantwortungsgefühl ihren Patienten gegenüber.

Das sagt ein Fachmann Als Fachmann hat Winter Dr. Jakob Berger aus Herbertshofen in die Sitzung gebeten. Berger ist Vorstandsbeauftragter in Schwaben der Kassenärztlichen Vereinigung. Mindelheim sei noch sehr gut versorgt, betonte Berger. Die Lage sei besser als im bayernweiten Durchschnitt. Dass man sich angesichts des Altersschnitts der Ärzte rechtzeitig Gedanken machen sollte, unterstrich der Fachmann.

Sein Vorschlag: Ärzte, die auf absehbare Zeit einen Nachfolger suchen, sollten junge Ärzte in ihre Praxen mit aufnehmen und ihnen später zu fairen Bedingungen die Praxis übergeben. Wer das erst ein halbes Jahr vor seiner Altersgrenze macht, „hat keine Chance“, so Berger.

Gibt es bald mehr Ärzte auf dem Land? Mittelfristig sieht der Fachmann ohnehin wieder bessere Zeiten aufziehen. Die Zahl der Ärzte werde wieder steigen, ist sich Berger sicher. Die Zahl der Medizin-Studienplätze werde derzeit erhöht. 110 Studienplätze seien für Studenten reserviert, die sich verpflichten, mindestens fünf Jahre lang auf dem Land zu praktizieren.

Von der Idee eines Ärztehauses, wie von der Bürgergemeinschaft vorgeschlagen, hält Berger nur dann etwas, wenn dieses von Ärzten selbst organisiert wird. Ein Medizinisches Versorgungszentrum MVZ zu gründen, „würde ich mir als Stadt nicht antun“. Ein MVZ am Krankenhaus könnte eine Lösung sein.

Ärzte sollen bei der Bauplatzvergabe bevorzugt werden Die Bürgergemeinschaft hatte auch vorgeschlagen, die Stadt soll sich an die Bayerische Ärztekammer wenden mit der Bitte um eine rechtzeitige Nachbesetzung. Das ist aber die falsche Adresse, sagte Berger. Die Kammer sei dafür gar nicht zuständig. Auch sollten Ärzte bei der Vergabe von städtischen Bauplätzen bevorzugt werden, schlug Manfred Schuster vor.

Auf diesen Vorschlag ging der Stadtrat gar nicht mehr ein. Dr. Berger rief die Kommunen generell dazu auf, den Druck nach oben weiterzugeben. „Sie trifft es schließlich als erste“.

