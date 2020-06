vor 58 Min.

Attacke auf Frau und Briefe in der Tonne: Wörishofens ungewöhnliche Fälle

Die Polizei in Bad Wörishofen ermittelt in zwei nicht alltäglichen Fällen.

Die Polizei ermittelt nach zwei nicht alltäglichen Vergehen. Was die Post zu den weggeworfenen Briefen in Bad Wörishofen zu sagen hat.

Von Markus Heinrich

Gleich zwei recht ungewöhnliche Fälle beschäftigen derzeit die Polizei Bad Wörishofen. Ein Briefträger hatte Post in einer Tonne entsorgt, ein Jugendlicher eine Frau vom Rad gestoßen und damit schwer verletzt. Zu den weggeworfenen Briefen hat sich nun auch die Deutsche Post geäußert.

Von dem Jugendlichen gebe es weiterhin keine Spur, hieß es gestern auf Nachfrage unserer Redaktion. Man gehe derzeit davon aus, dass sich der Fall so zugetragen habe, wie von der 57-Jährigen geschildert, sagte ein Polizist. Auf den öffentlichen Aufruf hin hätten sich aber keine Zeugen gemeldet. Die Polizei hofft nun weiterhin auf einen Tipp aus der Bevölkerung. Der Jugendliche soll auf die Frau zugerannt sein und sie mit voller Wucht gegen die Schulter gestoßen haben, als sie auf ihr Rad steigen wollte. Zugetragen habe sich das am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr, an der Westseite der Apotheke im Hagenmahd.

Rätselraten bei den Ermittlern in Bad Wörishofen

Rätselraten herrscht weiterhin auch im Fall des Briefträgers, der Post in einer Tonne entsorgt hatte. Es handele sich um mehrere Briefe, sagte die Polizei gestern. Die genaue Zahl ist unklar. Ein Post-Sprecher teilte auf Nachfrage mit, man werde sich zu zu laufenden Verfahren nicht äußern. Grundsätzlich gelte: „Wir haben in unseren Betriebsstätten Strategien und Vorkehrungen zur Vermeidung bzw. zur Aufklärung von Straftaten. Bei jeder Niederlassung sind Security-Mitarbeiter eingesetzt, die selbst Ermittlungen durchführen und eng mit den Polizeibehörden zusammenarbeiten.“

Bei weltweit rund 550.000 Mitarbeitern ließen sich „Straftaten, so ärgerlich sie für unsere Kunden und uns sind“, nicht voll ausschließen. Man nehme aber jeden Fall sehr ernst und versuche eine möglichst lückenlose Aufklärung.

