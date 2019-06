Auch im Unterallgäu werden Politiker angegriffen

Plus Im Schutz der Anonymität bleiben Anstand und Respekt auf der Strecke. Wie die Kommunalpolitiker reagieren – und wo die Ursachen liegen.

Es ist November 2016, da erreicht den Bürgermeister von Markt Wald, Peter Wachler, zuhause ein Brief. Absender: unbekannt. Inhalt: eindeutig. „Kleiner Tipp für morgen: Überlege dir gut, für welchen Standort du morgen stimmst. Du wirst schon sehen, was eine falsche Entscheidung bringt.“

Das Beispiel Markt Wald zeigt, wie weit schon der Streit um den Neubau eines Feuerwehrhauses führen kann. Vor allem die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr hatten den alten Standort befürwortet, Gemeindevertreter und damit auch Bürgermeister Wachler einen neuen. Ein erschreckender Fall, stellvertretend für viele weitere.

Immer mehr Kommunalpolitiker werden belästigt und angegriffen

Eine jüngste Umfrage des ARD-Politmagazins ergab, dass in ganz Deutschland immer mehr Kommunalpolitiker belästigt, bedroht und sogar körperlich angegriffen werden. Auch im Unterallgäu haben Politiker schon unerfreuliche Erfahrungen machen müssen. „Wenn jemand nachts zu meinem Privathaus kommt und unter der Gefahr, gesehen zu werden, einen eindeutigen Brief einwirft, ist das schon gruselig“, sagt Wachler.

Auf eine Anzeige verzichtete der 40-Jährige. „Wenn man so etwas gleichgültig abtut, dann erzielt das vielleicht einen größeren Effekt, als wenn ich mich eingeschüchtert gezeigt hätte. Das wäre Schwäche gewesen. Und das wollte ich nicht.“ Strafrechtlich relevant bedroht wurde in den vergangenen fünf Jahren nach Angaben der Polizei im Unterallgäu zwar kein Kommunalpolitiker. Sie geht aber von einer Dunkelziffer aus.

Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler will sich nicht einschüchtern lassen

Meldungen über Attacken auf Kommunalpolitiker beobachtet Wachler mit Sorge. „Da hast du vielleicht auch Mal ein bisschen Angst, dass es dir auch passiert.“ Trotzdem halte er an seinen Überzeugungen fest. „Ich lasse mich von nichts lähmen.“

Auch Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter weiß, wie es ist, verbal belästigt zu werden. Eine „harte Phase“ hat er vor knapp zwei Jahren erlebt, als der Stadtrat dem Moscheebau im Gewerbegebiet seinen Segen gab. Winter spricht von „zehn, vielleicht 15 Hassmails“, die ihn damals erreicht hätten – unter ihnen ein besonderer Härtefall. Ihm habe jemand per Mail geschrieben, der sich als Kardinal bezeichnete – wie sich später herausstellte ein anonymer Absender. „In der Mail waren Bilder von Geschlechtsteilen dabei und die Worte: ,Du bist die Ratte an unserem Sack.’“ Der Bürgermeister erstattete Anzeige, die Ermittlungen verliefen aber im Sand.

Für den Mindelheimer Bürgermeister Stephan Winter hängt die Verrohung mit den sozialen Netzwerken zusammen

Einen wesentlichen Grund für die Verrohung im Umgang mit Kommunalpolitikern sieht Winter in den sozialen Netzwerken. „Die Neuen Medien wirken als Katalysator“, sagt Winter. „Äußerungen werden stark verkürzt, viele argumentieren nicht mehr sachbezogen und mit Halbwahrheiten, es werden auch bewusst Falschmeldungen gestreut.“ Nicht nur, dass dadurch die Diskussionskultur verloren gehe. „Wir Politiker leiden inzwischen unter einem Glaubwürdigkeitsverlust. Viele denken: ,Die lügen eh.’“

Einer, der sich 2017 ebenfalls für den Moscheebau aussprach, ist Mehmet Yesil. Er ist in der Türkei aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie in Mindelheim. Beruflich ist er bei der Firma Grob erfolgreich, seine Frau betreibt seit einigen Jahren ein Friseurgeschäft in der Kreisstadt. Was Mehmet Yesil aber besonders heraushebt, ist sein politisches Engagement. Er ist der erste Mindelheimer Stadtrat überhaupt mit türkischen Wurzeln. Das gefiel anfangs nicht allen.

Die meisten Mindelheimer begegnen Mehmet Yesil respektvoll

Es ist schon einige Jahre her, erzählt er, da fand der Kommunalpolitiker in seinem Briefkasten daheim einen anonymen Brief. Der Schreiber entpuppte sich als besonders geschichtskundig und erinnerte ans Jahr 1716, als die Türken vor Wien gestanden waren. Prinz Eugen habe die Türken damals nach Hause geschickt. Selbiges wünschte der nette Schreiber auch dem SPD-Stadtrat. Als Bedrohung hat das Yesil aber nicht aufgefasst. Es war eben ungewohnt im ländlichen Raum, dass sich auch Migranten engagieren. „Ich habe das nicht für bare Münze genommen“, sagt er. Die Polizei hat er damals nicht eingeschaltet.

Es war aber auch der einzige Querschuss, der ihm widerfahren ist. Die Mindelheimer begegneten ihm freundlich und respektvoll. Und wenn er in der Zeitung zitiert wird, bekommt er oft Zustimmung. Nicht von jedem, aber doch von vielen. Es jedem recht machen könne man ohnehin nicht, sagt er.

Doch genau damit können sich immer weniger Menschen abfinden, sagt Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler. „Die Gesellschaft wird egomaner und findet sich mit demokratisch gefassten Beschlüssen einfach nicht mehr ab.“ Auch deshalb hätten immer weniger Menschen Lust, sich kommunalpolitisch zu engagieren. „Man darf sich von einem so geringen Anteil von Pöbel aber nicht abschrecken lassen, ein öffentliches Amt anzunehmen. Der Gewinn ist viel größer als die persönlichen Einschnitte, die man hinnehmen muss.“

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

Das erleiden Bürgermeister in der Region

Drohungen und Hass: „Wer aus Scham schweigt, deckt die Täter“