vor 20 Min.

Auf allen Vieren zur besseren Dorfgemeinschaft

Seit mehr als 20 Jahren gibt es in Wiedergeltingen eine Krabbelgruppe. Hier lernen sich nicht nur die Kinder kennen, auch die jungen Eltern knüpfen Kontakte. Katharina Städele löst jetzt Simone Scholz als Leiterin ab

Von Wilhelm Unfried

„Auf der grünen Wiese steht eine Karussell“, singt der Chor der jüngsten Bürger Wiedergeltingens und lassen sich auch nicht durch den Besuch von Bürgermeister Norbert Führer durcheinander bringen, Sie sind wie die Mütter voll bei der Sache. Die Krabbelgruppe leitete Simone Scholz nun seit vier Jahren, kurz nach dem ihr erstes Kind auf die Welt gekommen war. Nun heißt es für die rührige Leiterin Abschied nehmen, denn das zweite Kind kommt nun in den Kindergarten, Damit gehen, so Scholz, vier schöne aber auch anstrengende Jahre zu Ende. Neue Gruppenleiterin ist Katharina Städele.

Anstrengend, weil es bei der Krabbelgruppe um eine echte Elterninitiative handelt, das heißt, man ist weitgehend auf sich selbst gestellt. Die Räumlichkeiten im Bauhof steuerte die Gemeinde bei, ansonsten müssen die Mütter sich so ziemlich um alles alleine kümmern. „Im Winter muss ich dann schon mal einen Tag vor dem Treff herfahren, um die Heizung einzuschalten“, berichtet Scholz.

Die Gruppe gibt es schon über 20 Jahren, mal mit mehr oder weniger Teilnehmern, dabei musste man schon einige Male umziehen. Sogar im Rathaus waren Mutter und Kinder schon untergebracht.

Bürgermeister Führer ist froh, dass nun zumindest das Unterbringungsproblem gelöst ist. Eine Zeitlang sah es so aus, dass die Schützen auf den Raum zurückgreifen wollten, doch die hätten nun anderswo ein Dach über den Kopf gefunden.

In den vergangenen Jahren steigen die Besucherzahlen kontinuierlich an. Für Bürgermeister Norbert Führer ein Zeichen, dass die Gemeinde dank der Ausweisung neuer Baugebiet wächst. So zählt man derzeit 16 Kinder in der Krabbelgruppe, die ab einem halben Jahr mit den Müttern kommen können.

Einmal in der Woche trifft man sich, wobei Simone Scholz wert auf einen strukturierten Vormittag legt. Zum Auftakt gibt es ein gemeinsames Lied, wobei Mütter und Kinder zusammen sitzen. Danach spielen die Kinder gemeinsam oder alleine, die Mütter können bei einer Tasse Kaffee ein Auge auf ihre Sprösslinge haben.

Und dann wird gemeinsam Brotzeit gemacht, wobei auch geteilt wird, denn für die Kinder ist es höchst aufregend, dem Nachbarn in den Teller zu schauen. Danach wird wieder gespielt. „Das sind die ersten Schritte für soziale Kontakte“, meint Scholz und die gelernte Erzieherin meint, dass diese ersten Begegnungen unheimlich wichtig im Leben eines jungen Menschen sind.

Bürgermeister Führer ist den Frauen aber auch noch aus einem anderen Grund dankbar: Sie leisteten viel für die Integration von Neubürgern. Dazu diene auch das Elterncafé, das einmal im Monat an gleicher Stelle organisiert wird. „Gerade für jungen Mütter ist es wichtig, Erfahrungen auszutauschen“, sagt Scholz, denn mit kleinen Kindern gebe es immer Probleme, seien es Krankheiten oder Fragen zur Entwicklung. Dabei vergehe bei den Treffs die Zeit wie im Fluge, für die Neubürger, die noch niemanden kennen, sei es eine willkommene Abwechselung. Dazu kommen noch gemeinsame Ausflüge, Besuche im Freibad und die Feiern. Simone Scholz gibt nun das Zepter weiter. Auch die Neue, Katharina Städele, ist zugezogen und stammt aus Mindelaltheim. Sie ist ausgebildete Heilerziehungspflgerin. Sohn Andreas ist auch dabei, so dass der Übergang reibungslos klappen müsste. Bürgermeister Norbert Führer bedankte sich bei Simone Scholz für ihr Engagement und wünschte der Nachfolgerin Katharina Städele alles Gute.

Auf die Frage an die Frauen, ob sie einen Wunsch hätten, mussten sie lange nachdenken. „Eine Wickelkommode“, meinten sie, damit die Mütter sich beim Wickeln nicht immer so tief bis zum Boden bücken müssen. Vielleicht kann den Müttern geholfen werden?

Themen Folgen