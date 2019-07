04.07.2019

Auf geht’s zum Stadtfest

Am Freitag kommen außerdem die Steirer

Beste Unterhaltung verspricht das Stadtfest in Bad Wörishofen. Bereits am Freitag, 5. Juli, um 14.30 Uhr geht es mit dem parallelen dreitägigen Steiermarkfest am Denkmalplatz los. Am Samstag, 6. Juli, sorgen dann von 14 bis 24 Uhr viele Gruppen und Kapellen am Kurhaus sowie auf dem Denkmalplatz und in der Kneippstraße beim Stadtfest für Stimmung. Der Eintritt ist frei. Für Kinder gibt es einen kostenlosen Flohmarkt bei der Barth-Brücke, wo man ohne Anmeldung mitmachen kann.

Samstag, Kurhaus: 14 bis 17 Uhr Stadtkapelle, 14.30 Uhr Heimatverein Alpenblick, 15 Uhr Preisverleihung „Blumenlust statt Alltagsfrust“, 17.30 Uhr: Jazzdance-Gruppen Stamm-Kneipp-Verein Bad Wörishofen, ab 18 Uhr die Radler Band. Am Denkmalplatz: 14 bis 16 Uhr Dixie-Formation des Kurorchesters, 14.30 Uhr Taekwondo Koller Akademie, 15.45 Uhr Ballettschule Dancepoint Bad Wörishofen, 16.30 Uhr Musikverein Schlingen, ab 19 Uhr Musikverein Irsingen. Leinsle-Brücke: Ab 14 Uhr Yalla-Yalla-Kultur-hilft mit eigenem Programm.

Sollte das Stadtfest wegen Regen entfallen, wird das Fest am Sonntag, 7. Juli, von 14 bis 22 Uhr nachgeholt. Das Programm ist dann unter www.bad-woerishofen.de aktualisiert. Die Steirer sind am Freitag bis 24 Uhr sowie am Samstag (10 bis 24 Uhr) und am Sonntag von 9 bis 12 Uhr in Aktion. (m.he)

